La franquicia “Avatar: La leyenda de Aang” (”Avatar: The Legend of Aang”) se expande con cada proyecto. Así, luego de anunciarse que Netflix prepara un show live-action centrado en la historia principal, se reveló que una serie sobre el tío Iroh está en camino.

Esta se titula “Avatar: The Last Airbender – The Bounty Hunter” y, durante la San Diego Comic-Con 2023, se confirmó que se publicaría durante el verano del 2024.

Aunque, a diferencia de otros títulos relacionados a este universo, se sabe que la producción llegará al público en forma de novela gráfica.

EL PÓSTER OFICIAL DE “AVATAR: THE LAST AIRBENDER – THE BOUNTY HUNTER”

Si bien aún no existe la sinopsis oficial del texto, es evidente que la historia narrará una aventura de Iroh, el personaje que se ganó el cariño del público desde que apareció en el programa animado.

En la ilustración oficial, se observa al protagonista con su túnica verde, sosteniendo una taza de té (su bebida favorita). Junto a él, aparece June, una famosa cazarrecompensas que trabajó en el Reino Tierra y la Nación del Fuego.

Probablemente, ambas figuras se enfrentarán a un importante obstáculo y será divertido averiguar cómo lo resolverán.

El póster oficial de “Avatar: The Last Airbender – The Bounty Hunter” (Foto: @avatarnews_ / Instagram)

¿QUIÉN ES IROH EN “AVATAR: LA LEYENDA DE AANG”?

Iroh es un general retirado de la Nación del Fuego y un maestro fuego muy poderoso, pues tiene el poder de crear y manipular el fuego telequinéticamente. Es el hermano mayor del Señor del Fuego Ozai, el gobernante de la Nación del Fuego y líder de su campaña para conquistar las otras tres naciones.

A lo largo de la serie, acompaña a su sobrino exiliado Zuko en la búsqueda de Aang para restaurar el honor y el derecho de nacimiento del joven príncipe.

En ese sentido, con el tiempo, el hombre actúa como un mentor que ayuda a su familiar a ser una mejor persona.

LA NUEVA SERIE SOBRE “AVATAR: LA LEYENDA DE AANG”

“Avatar: The Last Airbender” es la serie de Netflix que adapta la producción animada de Nickelodeon y que consta de 8 episodios de 1 hora de duración. Los actores que lideran el reparto son Gordon Cormier, Kiawentiio Tarbell, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee y Daniel Dae Kim.

Albert Kim es el showrunner, mientras Michael Goi y Roseanne Liang cumplen el papel de directores. Se estrenará en el 2024.