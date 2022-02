Los fanáticos de la serie “Killing Eve”, de origen británico-estadounidense, cuentan las horas para el estreno de la nueva entrega que traerá emocionantes episodios. Con la participación de reconocidos actores como Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw, Kim Bodnia, entre otros, esta producción busca atrapar de principio a fin al público con su cuarta temporada.

La serie “Killing Eve” fue producida por Sally Woodward Gentle y está basada en la saga literaria de Luke Jennings: Codename Villanelle. A esto se debe añadir que fue adaptada para la televisión por Phoebe Waller-Bridge.

En “Killing Eve” se observa el gran profesionalismo de Eve, personaje interpretado por Sandra Oh, quien -en la ficción- es una oficinista del MI5 que intenta rastrear a la extravagante asesina Villanelle cuyo papel lo interpreta Jodie Comer.

La actriz Sandra Oh protagoniza la serie "Killing Eve" (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Es así que la serie ha logrado tener tres temporadas, aunque muchos de los fanáticos de esta producción se preguntan cuándo será estrenada la nueva entrega.

Jodie Comer se ha ganado el cariño del público en "Killing Eve" (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “KILLING EVE” TEMPORADA 4?

La serie “Killing Eve” se ha convertido en una de las más exitosas de los últimos tiempos, motivo por el cual sus espisodios han continuado durante tres temporadas.

En ese sentido, se debe indicar que la primera temporada llegó el 8 de abril de 2018. La segunda entrega tuvo como fecha de estreno el 7 de abril de 2019. Mientras que la temporada 3 llegó el 8 de abril de 2019.

Para alegría de todos los fanáticos de “Killing Eve” la cuarta temporada se estrenará el 27 de febrero del 2022 en los Estados Unidos y un día después llegará al Reino Unido.

Se debe tener en cuenta que según la revista Cosmopolitan, las grabaciones se realizaron en el verano de 2021; es decir a mitad de año.

"Killing Eve" lleva tres temporadas siendo la favorita del público (Foto: Medyapım / MF Yapım)

HORARIO Y CÓMO VER “KILLING EVE” TEMPORADA 4

Gran expectativa viene generando el próximo estreno de “Killing Eve” temporada 4, serie que en esta nueva entrega, según Marca, tendrá un nuevo escritor principal y será Laura Neal quien reemplace a Suzanne Heathcote.

Es así que los fanáticos de Estados Unidos podrán ver los nuevos capítulos de la serie mediante la señal de la BBC América y por AMC+. También se podrá ver mediante la plataforma de BBC iPlayer. Precisamente la BBC y BBC iPlayer publicaron algo que llamó la atención en Instagram.

“Mira Killing Eve en BBC iPlayer a principios de 2022. Nuevos episodios disponibles semanalmente inmediatamente después de su emisión en BBC America”, se lee en la publicación.

Según el portal zonadeprensa la serie podrá verse todos los domingos a las 21:00 horas.

La famosa serie "Killing Eve" estrenará su temporada 4 (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿QUÉ HAN DICHO LOS ACTORES DE “KILLING EVE” TEMPORADA 4?

Una de las principales actrices de “Killing Eve” es Sandra Oh quien en entrevista con The One Show dio algunos detalles de lo que será esta nueva temporada, tal como infomó Cosmopolitan.

“No voy a describir (su relación) demasiado porque creo que lo que es realmente especial del programa es que todos aportan su propia interpretación y quiero mantenerlo lo más amplio posible. Diré que al comienzo de la temporada 4, Eve está en un lugar muy, muy diferente, y en realidad también lo está Villanelle. Se encuentran en lugares muy diferentes. Realmente quería cambiar a Eve, particularmente para este final”, expresó Oh.

Por otro lado, Jodie Comer también conversó previamente con la cadena NBC sobre la serie.

“Tuve un pequeño momento en el que vi la claqueta y tuve una especie de nudo en la garganta. No puedo permitirme (llorar) (…) Definitivamente hemos tenido un comienzo emocionante. Creo que ahora, porque sabemos que es la última temporada, definitivamente están superando los límites, especialmente con Villanelle”, señaló.

¿CUÁNDO LLEGARÁ A NETFLIX “KILLING EVE” TEMPORADA 4?

La famosa serie “Killing Eve” temporada 4 se dispone a ser transmitida mediante la señal de BBC América, aunque muchos de los fanáticos esperan que la producción también llegue a la plataforma de streaming de Netflix.

En ese sentido, hasta la fecha no se ha confirmado que esto pueda producirse, pues, Netflix no ha hecho ningún anuncio respecto a la serie que estrenará su cuarta entrega.

TRAILER DE “KILLING EVE” TEMPORADA 4