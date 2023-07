Luego del éxito de las dos primeras temporadas de “Record of Ragnarok”, Netflix vuelve a apostar por los animes y prepara la segunda entrega de“Baki Hanma”, serie que se basa en el manga “Baki the Grappler”, escrita e ilustrada por Keisuke Itagaki. La nueva temporada adapta la tercera parte del material original.

La segunda entrega se dividirá en dos partes y partirá del cliffhanger que dejó la anterior tanda de episodios. Además, Baki continuará su entrenamiento para derrotar a su padre, Yujiro Hanma, el luchador más reconocido del mundo.

La primera parte de la temporada 2 de “Baki Hanma” aborda el arco de “The Tale of Pickle & The Pickle War Saga”, mientras que la segunda parte abordará el arco “The Father VS Son Saga”.

Pickle despierta en la actualidad en la temporada 2 de "Baki Hanma" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “BAKI HANMA”?

De acuerdo con la sinopsis de la segunda temporada de “Baki Hanma”, “la historia empieza cuando el cavernícola Pickle, que lleva dormido en las entrañas de la Tierra desde la época de los dinosaurios, vuelve a la vida en la actualidad.

Como está acostumbrado a matar dinosaurios mucho más grandes que él con sus propias manos y comérselos después, es un guerrero con habilidades de combate sin parangón. ¡¿Podrá Baki vencer a Pickle y llegar por fin al combate definitivo contra su padre, Yujiro Hanma?!”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “BAKI HANMA”?

La primera parte de la temporada 2 de “Baki Hanma” se estrenará en Netflix el miércoles 26 de julio de 2023, mientras que la segunda parte llegará el 24 de agosto. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “BAKI HANMA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BAKI HANMA 2″

Nobunaga Shimazaki como la voz de Baki Hanma

Akio Otsuka como la voz de Yujiro Hanma

Mugihito como la voz de Mitsunari Tokugawa

Takaya Hashi como la voz de Gerry Strydum

Takeshi Kusao como la voz de Pickle

Nobuo Tobita como la voz del Dr. Albert Payne