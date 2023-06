“Barrabrava” es una producción original de Prime Video que se encuentra en la plataforma desde el 23 de junio. La serie de ocho episodios trata sobre dos hermanos que forman parte de la barra brava del Club Atlético Libertad del Puerto, pero un día tras una pelea interna ambos son expulsados.

Los protagonistas de la historia son: Gastón Pauls (César) y Matías Mayer (Polaco), actores con una gran trayectoria. Para conocer más sobre el detrás de la preparación de los actores para interpretar a los personajes y algunos secretos de la serie, Depor tuvo la oportunidad de entrevistar a ambos.

¿Cómo fue el proceso al grabar las escenas?

Matías Mayer: “Conforme avanzan los capítulos vamos metiéndonos en el núcleo y a trasladarnos a algo más emocional sobre lo que pasa entre madre e hijos, algo más familiar.

Gastón Pauls: “Hay algo que nos pasa a los actores sobre todo en las series de este tipo. Nosotros grabamos 8 capítulos, pero ocurre que en una misma jornada uno puede estar grabando una escena del episodio 1 y a los 10 minutos una del capítulo 8. Entonces, la grabación fue fuerte, intensa, conmovedora y muy demandante de energía, pero también devolviéndonos mucha gratificación cuando veía que gran parte de lo que estábamos contando que es muy grande lo íbamos logrando. El compromiso físico de ambos era grande porque no estamos tan acostumbrados a pelearnos, el proyecto nos demandaba que el cuerpo estuviera presente y no era solamente una cuestión intelectual. Así que fue intenso y muy valioso”.

¿Ustedes se prepararon para interpretar a sus personajes?

Matías: “Me preparé sobre todo en investigar este universo, cuáles son los códigos, las “leyes” dentro de las barras bravas como para poder armar un molde del personaje, después me enfoqué en el guion. En lo que le pasaba al personaje emocionalmente y buscar contradicciones internas porque me parece que eso también hace que no sea tan lineal y creo que con Gastón nos apoyamos mucho. Yo creo que se fue armando en conjunto”.

Gastón: “Yo no investigué mucho porque conozco y he vivido hasta con miedo situaciones y con pasión otras. Entonces recurrí un poco a mi experiencia y a algunos conocimientos que tenía por amigos que han estado y formado parte de barras, pero también al igual que Matías no basé mi preparación solamente en pensar cómo tiene que ser un barra brava porque hay miles y no todas son iguales, entonces a mi lo que más me preocupaba era generar la relación principalmente con Matías porque los personajes son hermanos y gran parte de la historia transcurre alrededor de ellos”.

¿Creen que “Barrabrava” dejará algún mensaje al público?

Gastón: “Ojalá que así sea. Aunque lo que más me interesa a mi en general es que se aprenda que en la vida no se debe juzgar o prejuzgar a la otra u otro. Porque muchas veces, por ejemplo, los medios señalan ciertas cosas de una barra brava, pero no ven la violencia que se genera desde otros lugares y lo que ojalá traiga la serie es una nueva mirada hacia las barras bravas que es ver lo que le ocurre a las personas que las integran a esos supuestos hombres rudos, ya que no son así todo el día porque también tienen su lado tierno, miedos y sueños”.

Matías: “Yo creo que la serie busca que el espectador se lleve de ella lo que cree y lo atraviesa según lo que le pase a cada uno”:





Barrabrava

¿Desde cuándo está disponible “Barrabrava”?

La serie sobre dos hermanos que han sido expulsados de la barra brava de su club favorito está en Prime Video desde el 23 de junio y tiene ocho episodios que entre 40 y 50 minutos aproximadamente.

¿Cuántos episodios tiene “Barrabrava”?

La serie tiene ocho capítulos: “La banda del Tío”, “El fénix”, “Breijart”, “El retorno”, “Algo sospechoso”, “Hermanos de sangre”, “Amor eterno” y “El ascenso”.

¿En qué plataforma de streaming se encuentra “Barrabrava”?

La serie está en Prime Video, la plataforma de streaming tiene un plan de S/16.99 mensuales y puedes utilizarla en un Smart TV, Play Station 4, tu Tablet, laptop o smartphone. También puedes ver las películas y series que brinda Prime Video desde www.primevideo.com.

¿Cuál es el argumento de “Barrabrava”?

La producción es una serie dramática que cuenta la historia de dos hermanos que participan de forma activa en la barra brava de un club en Argentina hasta que un día ambos son expulsados y eso ocasiona que los dos inicien una guerra que podría poner en riesgo la vida de los dos y también su relación.

Reparto de “Barrabrava”

Gastón Pauls (César)

Matías Mayer (Polaco)

Gustavo Garzón (El Tío)

Liz Solari

Mónica Gonzaga

Miguel Ángel Rodríguez

Candelaria Molfese

Angelo Mutti Spinetta

Violeta Narvay

Cristian Salguero

Martín Oviedo

Neo Pistea

Paloma Contreras

Pablo Alarcón

Roberto Vallejos

Eva De Dominici

Juan Ignacio Cané

Víctor Sosa Traverzzi

Tráiler de “Barrabrava”