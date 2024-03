La película “Ben-Hur” es un clásico de la Semana Santa, pues se ambienta en la Antigua Roma y nos permite acercarnos a la época en la que vivió Jesús de Nazaret. No obstante, pese a que él es parte de la trama de la cinta William Wyler, muchas personas nos hemos dado cuenta de que su rostro nunca se ve a lo largo de los 211 minutos de metraje. Pero, ¿a qué se debe esta decisión? ¿Está relacionada con alguna propuesta artística? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber al respecto.

Vale precisar que “Ben-Hur” se estrenó en el año 1959 y, hasta el día de hoy, es considerada como una obra de culto: no solo es una de las películas con más Oscars (11) de la historia, sino que consagró a Charlton Heston como una superestrella de cine.

Como sabemos, la cinta se desarrolla en la Antigua Roma, bajo el reinado de los emperadores Augusto y Tiberio (s. I d.C.). Allí, Judá Ben-Hur, hijo de una familia noble de Jerusalén, y Mesala, tribuno romano que dirige los ejércitos de ocupación, son dos antiguos amigos, pero un accidente involuntario los convierte en enemigos irreconciliables.

Lo cierto es que nuestro protagonista es acusado de atentar contra la vida del nuevo gobernador romano y Mesala lo encarcela a él y a su familia.

Entonces, mientras Ben-Hur es trasladado a galeras para cumplir su condena, un hombre llamado Jesús de Nazaret se apiada de él y le da de beber. Eventualmente, conoce al comandante de la nave y más tarde a un jeque árabe que participa con sus magníficos caballos en carreras de cuadrigas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Ben-Hur”:

LA APARICIÓN DE JESÚS EN “BEN-HUR”

Es habitual tener diversas representaciones de Cristo en pantalla, tales como Robert Powell en “Jesus of Nazareth”, Willem Dafoe en “The Last Temptation of Christ” o hasta Jim Caviezel en “The Passion of the Christ”.

Sin embargo, en “Ben-Hur”, el rostro del hijo de Dios es un gran misterio del filme, pues solo vemos sus manos y su espalda mientras le da de beber al personaje de Charlton Heston en un momento clave del largometraje.

Es más, el actor Claude Heater -responsable de asumir el papel de Jesús en la cinta- ni siquiera fue incluido en los créditos originales de la película. Pero, ¿a qué se debió tanto secretismo?

¿POR QUÉ NO SE VE EL ROSTRO DE JESÚS EN “BEN-HUR”?

Pese a lo que muchos pueden imaginar, la respuesta a esta interrogante no tiene que ver con una propuesta creativa o con una decisión que nació del propio director William Wyler.

Resulta que, tal como revela The Hollywood Reporter, la ley británica de la época prohibía que Jesús se mostrara en pantalla si no cumplía el rol protagonista en la producción. Por ello, al tener un papel secundario, ni siquiera lo podemos escuchar en la cinta.

No obstante, Wyler decidió convertir este obstáculo en una gran oportunidad, pues le permitió a Charlton Heston y al resto del elenco demostrar su calidad actoral, al mismo tiempo que convertía la participación de Cristo en un momento memorable de su proyecto.

Puedes ver la escena clave de Jesús en “Ben-Hur”, a continuación.