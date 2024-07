“Betty, la fea: la historia continúa” es el nombre de la secuela de “Betty, la fea”, telenovela colombiana que se estrenó en 1999 y que causó tanta sensación con su historia que luego fue adaptada en otros países como México, Estados Unidos, etc. La historia brindó un lindo final para los personajes principales, pero eso no quiere decir que las personas no desean saber más sobre la vida de los protagonistas,

Por ello, no es sorprendente que desde hace algunos años se decidiera realizar la secuela y en las próximas semanas ya se pueda ver para felicidad de los fanáticos de la historia. Aunque, en esta ocasión estará disponible en varios países a la vez porque se estrenará directamente en streaming.

“La producción de este proyecto ha sido muy satisfactoria para Estudios RCN. Trabajar con Prime Video fue muy gratificante y enriquecedor, sin mencionar el resultado final: una producción impecable en la que el guión, el arte, la dirección y la puesta en escena honran una de las historias más icónicas que aborda el empoderamiento femenino y lo convierte en un pilar fundamental de la trama”, indica Yalile Giordanelli, productora ejecutiva de la serie.

¿Qué día se estrenará “Betty, la fea: la historia continúa”?

La esperada secuela estará disponible en Prime video desde el viernes 19 de julio. La serie tendrá 10 episodios, aunque todavía no han anunciado si estarán disponibles desde el día del lanzamiento o semanalmente.

¿Dónde ver “Betty, la fea: la historia continúa”?

La serie se podrá ver en Prime Video, plataforma de streaming que tiene un plan de S/16.99 mensuales y puedes utilizarla en un Smart TV, Play Station 4, tu Tablet, laptop o smartphone. También puedes ver las películas y series que brinda Prime Video desde www.primevideo.com.

¿De qué trata “Betty, la fea: la historia continúa”?

Betty se encuentra separada de Don Armando desde que él decidió esconderlo una información importante, aunque siguen casados. El fallecimiento de un personaje de Ecomoda hace que ambos empiecen a compartir tiempo juntos y ella se reencuentre con sus antiguos compañeros de oficina y con su hija Mila, quien estudió moda en Nueva York y ha regresado para trabajar en la compañía de su familia junto a Hugo.

Reparto de “Betty, la fea: la historia continúa”

Ana María Orozco

Jorge Enrique Abello

Julián Arango

Natalia Ramírez

Lorna Cepeda

Julio César Herrera

Luces Velásquez

Marcela Posada

Mario Duarte

Sebastián Osorio

Ricardo Vélez

Alberto León Jaramillo

Rodrigo Candamil

Juanita Molina

Zharick León

Estefanía Gómez.

Tráiler de “Betty, la fea: la historia continúa”

TE PUEDE INTERESAR