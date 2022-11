“Black Panther: Wakanda Forever” (“Pantera Negra: Wakanda por siempre”) llega a los cines de Estados Unidos el 11 de noviembre de 2022, pero se estrena un día antes en varios países de América Latina. Por eso, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por su siglas en inglés) deben recordar algunos puntos claves.

La película protagonizada por Letitia Wright servirá como un sincero homenaje a Chadwick Boseman, quien falleció el 28 de agosto de 2020 tras complicaciones con el cáncer de colon que padecía.

Screen Rant compartió una lista con las cosas que los fans deben recordar antes de ver “Black Panther: Wakanda Forever”, cinta que cierra la Fase Cuatro del MCU.

LO QUE DEBES RECORDAR ANTES DE VER “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”

1. El vínculo entre Shuri y T’Challa

Debido a la excelente relación que tenía con su hermano, en la nueva película, Shuri tendrá que atravesar por un periodo de duelo. La fuerza e inteligencia del personaje de Letitia Wright la convierten en la candidata más evidente a suceder a T’Challa como el héroe de Wakanda.

Nakia, T’Challa y Shuri en la primera película de "Black Panther" (Foto: Marvel Studios)

2. M’Baku y la tribu Jabari

Aunque al principio M’Baku y la tribu Jabari eran enemigos de Wakanda, al final se convirtieron en su mayor aliado, por lo tanto, desempeñarán un rol muy importante en la guerra entrante contra los Talokans. M’Baku ¿es otro posible contendiente para el traje de Black Panther?

M’Baku y la tribu Jabari son los principales aliados de Wakanda en "Black Panther 2" (Foto: Marvel Studios)

3. Otros aliados de Wakanda

En “The Falcon and the Winter Soldier” aparecieron algunos miembros de las Dora Milaje, por lo tanto, es posible que personajes como Sam Wilson, James Rhodes, Bucky Barnes y Bruce Banner tengan una pequeña participación en la nueva película de Marvel. Además, luego de que los acuerdos de Sokovia fueran derogados, no hay nada que lo impida.

4. La derrota de Killmonger

Killmonger, el hijo del príncipe N’Jobu y primo de T’Challa que buscaba vengar la muerte de su padre y quedarse con el trono, fue derrotado al final de “Black Panther” y sucumbió a sus heridas. No obstante, hay teorías que señalan su posible regreso.

Michael B. Jordan interpretó a Erik Killmonger en 'Black Panther' (Foto: Marvel)

5. La reconciliación con Nakia

Al final de la primera entrega, T’Challa y Nakia se reconciliaron y ella se convirtió en la jefa del departamento de alcance social del Centro Internacional de Alcance de Wakanda. Pero desde entonces no se sabe mucho de Nakia. ¿Qué pasó mientras T’Challa desapareció por el chasquido?

Nakia y T'Challa se reconciliaron al final de la primera película de "Black Panther" (Foto: Marvel Studios)

6. El robo de vibranium

Al tratarse de un valioso metal que tiene la capacidad de absorber energía cinética, forasteros y contrabandistas han intentado robar vibranium en varias ocasiones. Por lo visto en los avance de la nueva cinta, los Talokans ya tienen en su poder una gran cantidad de vibranium y lucharán por más.

Namor es el líder de los Talokans en la película "Black Panther 2" (Foto: Marvel Studios)

7. Wakanda se abrió al mundo

Luego de su enfrentamiento contra Killmonger, T’Challa cambió de opinión, habló con las Naciones Unidas y reveló que Wakanda se abriría al mundo para brindar ayuda a las personas que más lo necesitan. Algo que le jugará en contra a dicha nación tras la muerte de su líder, ya que otras naciones intentan aprovechar esta oportunidad para acceder a su vibranium.

T’Challa reveló que Wakanda se abriría al mundo para brindar ayuda a las personas que más lo necesitan (Foto: Marvel Studios)

8. La desaparición de T’Challa y Shuri

T’Challa y Shuri fueron víctimas del chasquido, la reina Ramonda debía encargarse de mantener la estabilidad de su pueblo. Aunque sus hijos regresaron después de cinco años, tendrá que lidiar con la muerte del mayor y lo que significa para Wakanda.

Angela Bassett vuelve como Ramonda en la película "Black Panther: Wakanda Forever" (Foto: Marvel Studios)

9. La muerte de Tony Stark

Tras el sacrificio de Tony Stark /Iron-Man, su legado continúa en el MCU, pero aún no tiene un sucesor. En “Black Panther: Wakanda Forever”, Riri, también conocida como Ironheart, hará su debut formal en el MCU y se unirá a la lucha contra los Talokans.

10. Lo que OKoye dejó pasar

En “Avengers: Endgame”, Okoye informó sobre un inusual terremoto bajo el mar, pero debido a la situación decidió no prestarle atención, lo que permitió el avance de la nueva amenaza de Wakanda, Namor y los Talokans.