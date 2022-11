El próximo jueves 10 de noviembre llega a la pantalla grande ‘Black Panther 2: Wakanda Forever’, película que es la secuela de ‘Black Panther’. La cinta es una de las más esperadas por las personas, especialmente por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU en inglés).

En esta secuela, la protagonista es Letitia Wright (Shuri) y este cambio es debido a la muerte de Chadwick Boseman (actor que interpretaba a ‘Pantera Negra’), quien falleció por complicaciones provocadas por el cáncer de colon que tenía.

Por ello, te recomendamos ver algunas películas y series para que entiendas mejor ‘Black Panther 2: Wakanda Forever’ y también seguir leyendo la nota porque a continuación gracias al portal Insider te compartimos ocho cosas que debes tener en cuenta sobre el personaje.





T’Challa es el líder de Wakanda y también es Pantera Negra

El personaje apareció por primera vez en ‘Capitán América: Civil War’, película que se estrenó en el 2016. Aquí se conoce que T’Challa se ha convertido en el rey de su país luego del fallecimiento de su padre el rey T’Chaka y después de eso también ha adquirido el título de Pantera Negra.





La hermana de T’Challa es la líder de la división científica de Wakanda

Shuri, la hermana de T’Challa, es considerada una genio para la tecnología. Por ello, fue la creadora del traje de Pantera Negra que utilizaba T’Challa y actualmente está a cargo de la parte de “intercambio de ciencia e información” del programa de divulgación de Wakanda.





T’Challa y Shuri desaparecieron durante el chasquido de Thanos

Cuando Thanos, supervillano de Marvel, decide eliminar a la mitad de los habitantes del planeta para así crear un equilibrio según él, T’Challa y su hermana desaparecen. Es decir ambos estuvieron desaparecidos por aproximadamente cinco años.





Wakanda es un país rico gracias al vibranio

Cuando empieza ‘Pantera Negra’ se escucha al príncipe N’Jobu, el hermano de T’Chaka (padre de T’Challa) que en la zona donde cayó un meteorito que tenía vibranio, cinco tribus se colocaron en el lugar y crearon un país al que llamaron Wakanda. Asimismo, descubrieron que el metal aportaba muchos beneficios para mejorar la tecnología, así que decidieron utilizarlo en ella.





Wakanda se volvió popular para así ayudar con sus recursos

Al acabar ‘Pantera Negra’, manifiesta que han empezado a construir centros de alcance internacional. También, se da a conocer que van a compartir sus conocimientos y recursos con otros países.





En Wakanda, los habitantes puede competir por el trono en una ceremonia ritual

El ganador del encuentro se vuelve rey de Wakanda y también recibe los poderes de la ‘Pantera Negra’. También se debe resaltar que el futuro rey participa en una ceremonia en la que los miembros de las cinco tribus de Wakanda pueden competir por el trono.





Everett Ross es un agente de la CIA y aliado de la familia real de Wakanda

En la película Pantera Negra, Ross recibe un disparo mortal, así que T’Challa decide llevarlo a Wakanda para que Shuri pueda salvarle la vida. Él es un agente que está muy informado sobre el país que en realidad pocos conocen.





T’Challa, Shuri, Ramonda y otros habitantes usan un aparato que los ayudan en emergencias

Estos fueron creados con tecnología de vibranium y no solo tienen la capacidad de ayudar en emergencias médicas, sino que también tienen otras funciones.

Cabe destacar que con el estreno de ‘Black Panther 2: Wakanda Forever’, la Fase Cuatro del MCU llega a su fin. Black Widow, Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y Thor: Love and Thunder forma parte de esa fase.