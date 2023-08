Aunque Crunchyroll y Netflix son las plataformas de streaming que tienen más animes en sus catálogos, no son las únicas, ya que Disney Plus, Star Plus y Hulu comparten a “Bleach: The Thousand-Year Blood War”, anime basado en el manga “Bleach” escrito e ilustrado por Tite Kubo y que sirve como una secuela y conclusión de la primera adaptación animada.

La primera parte, de 13 episodios, se estrenó en octubre de 2022, mientras que la segunda entrega, que cuenta con la misma cantidad de capítulos, se estrenó el 8 de julio de 2023 y presenta a Ichigo, quien se prepara para regresar al Seireitei, pero Hyosube lo detiene.

En el siguiente episodio de “Bleach: The Thousand-Year Blood War 2″, Yhwach pone en marcha su plan para acabar con el mundo en nueve días. Por otro lado, Mayuri es contactado por Urahara, quien había decidido quedarse atrás en Hueco Mundo. Entonces, ¿qué pasará en el siguiente capítulo?

El arco de “Bleach: Thousand-Year Blood War" finalmente se cerrará en esta nueva entrega (Foto: Pierrot)

¿CÓMO VER “BLEACH: THE THOUSAND-YEAR BLOOD WAR 2″ CAPÍTULO 5?

El capítulo 5 de la segunda parte de “Bleach: The Thousand-Year Blood War” se estrenará el sábado 5 de agosto de 2023 a través de Hulu en Estados Unidos, mientras que países de Europa, el Reino Unido y América llegará a traves de Disney Plus y Star Plus.

¿A QUÉ HORA VER “BLEACH: THE THOUSAND-YEAR BLOOD WAR 2″ CAPÍTULO 5 POR PAÍS?

México: 8:30 a.m. (hora central)

Colombia, Perú y Ecuador: 8:30 a.m.

Venezuela, Paraguay y Bolivia: 9:30 a.m.

Argentina, Uruguay y Chile: 10:30 a.m.

España: 3:30 p.m. (hora peninsular)

TRÁILER DE “BLEACH: THE THOUSAND-YEAR BLOOD WAR 2″ CAPÍTULO 5

SINOPSIS DE “BLEACH: THE THOUSAND-YEAR BLOOD WAR 2″ CAPÍTULO 5

De acuerdo con la descripción del episodio 5 de “Bleach: The Thousand-Year Blood War 2″, “la batalla entre los dos capitanes y el luchador profesional será corta pero contundente e intensa. Kensei se enfrentará duramente a los Quincy, dada la naturaleza similar de sus poderes”.

FICHA TÉCNICA DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR″

Título original: “Bleach: Thousand-Year Blood War”

Año: 2022

País: Japón

Dirección: Tomohisa Taguchi

Guion: Tomohisa Taguchi, Masaki Hiramatsu

Manga: Kubo Tite

Música: Shirô Sagisu

Compañía: Pierrot