Si eres fanático o fanática de la franquicia de “John Wick”, definitivamente te gustará “Boksoon debe morir” (“Kill Bok-soon” y “Gilbogsun” en su título original). La película surcoreana sobre asesinos a sueldo llegará a Netflix dentro de poco y aquí te contamos todo lo que debes saber al respecto.

“Matar es un negocio global, ser madre es un negocio de vida o muerte”, es el eslogan que utiliza el gigante de streaming para promocionar la cinta escrita y dirigida por Byun Sung-hyun.

Si bien los doramas (novelas coreanas) se han vuelto una marca clave para Netflix debido a su popularidad, las películas de dicho país no se quedan atrás. No por nada hemos tenido joyas celebradas internacionalmente como “Parasite” de Boon Joon-Ho y “Decision to Leave” de Park Chan Wook.

En esta ocasión, no se trata de una drama romántico, sino de una historia cargada de suspenso y escenas de acción.

LA TRAMA DE “BOKSOON DEBE MORIR”

Jeon Do-yeon interpreta a Gil Boksoon, una de las mejores asesinas de la empresa MK Entertainment, quien también ha demostrado su lealtad. Sin embargo, cuando empieza a tener problemas en la relación con su hija y su contrato está por vencer, deberá evaluar qué es lo que realmente quiere. En paralelo, se enfrentará a letales desafíos.

Kim Si-a interpreta a Gil Jae-yeong, la hija de Bok-soon en "Boksoon debe morir" (Foto: Netflix)

Las escenas de acción han sido tan intensas, que incluso implicaron un gran reto para los protagonistas y el director.

“Después de terminar Kill Boksoon, pensé: ‘Nunca volveré a hacer acción’”, reveló Jeon Do-yeon.

De forma similar, Byun Sung-hyun dijo: “Estaba agradecido, pero al mismo tiempo lo sentía mucho… Porque pude ver que era un gran desafío físico para los actores, incluso dije que nunca volvería a filmar una película de acción”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “BOKSOON DEBE MORIR”

FECHA DE ESTRENO DE “BOKSOON DEBE MORIR”

“Boksoon debe morir” estará disponible en el catálogo de Netflix a partir del 31 de marzo de 2023, por lo que solo necesitan una suscripción a la plataforma de streaming para disfrutarla.