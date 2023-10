Basada en la novela gráfica de Si Spencer, “Cadáveres” (“Bodies” en su idioma original) es un thriller de ciencia ficción de Netflix que sigue a cuatro detectives que viven en cuatro épocas distintas (1890, 1941, 2023 y 2053) que encuentran el cadáver de la misma víctima de asesinato en el barrio londinense de Whitechapel y que está relacionado con una misteriosa conspiración que abarca más de 150 años.

La serie creada y dirigida por Paul Tomalin, también tiene como director a Marco Kreuzpaintner y como guionistas a Danusia Samal y a Paul Tomalin. Además, la ficción británica tiene una duración de 60 minutos.

Amaka Okafor, Jacob Fortune-Lloyd, Kyle Soller, Shira Haas, Stephen Graham, Tom Mothersdale, George Parker, Synnove Karlsen, Michael Jibson, Emily Barber, Nitin Ganatra, Greta Scacchi, Gabriel Howell, Chloe Raphael, Andrew Whip y Derek Riddle conforman el elenco de “Cadáveres”.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CADÁVERES”?

1. Amaka Okafor como Shahara Hasan

Amaka Okafor, actriz inglesa conocida por su trabajo en teatro y sus papeles en la película “Greatest Days”, así como en la serie de BBC One “The Responder” da vida a Shahara Hasan, una DS dedicada que vive y trabaja en 2023. “Era como una auténtica comida de tres platos con un personaje. Me encanta que ella tenga tantas facetas diferentes y que yo no estuviera limitada”, explicó la actriz a RadioTimes.

Amaka Okafor como Shahara Hasan en la serie británica "Cadáveres" (Foto: Netflix)

2. Jacob Fortune-Lloyd como Charles Whiteman

Jacob Fortune-Lloyd, que apareció anteriormente en series como “Wolf Hall”, “Endeavour”, “Strike Back”, “The Queen’s Gambit”, “The Power” y “The Great”, interpreta a Charles Whiteman, el DS que trabaja en 1941 y tiene dudas morales. El actor describió a su personaje como “un lobo solitario”, “un superviviente”, “un poco villano” y “despiadado”.

Jacob Fortune-Lloyd como Charles Whiteman en la serie británica "Cadáveres" (Foto: Netflix)

3. Kyle Soller como Alfred Hillinghead

Kyle Soller, conocido por su papel en la serie de “Star Wars”, “Andor”, y sys papeles en “Poldark”, “Brexit: The Uncivil War”, “Bad Education”, “Silent Witness” y “You, Me and the Apocalypse”, interpreta a Alfred Hillinghead en “Cadáveres”. Se trata del inspector detective en 1890 que sigue las reglas.

Kyle Soller como Alfred Hillinghead en la serie británica "Cadáveres" (Foto: Netflix)

4. Shira Haas como Iris Maplewood

Shira Haas, que participó en películas como “The Zookeeper’s Wife” y “Mary Magdalene, y en series como “Unorthodox” y “Shtisel”, es la encargada de dar vida a Iris Maplewood, una detective del futuro, específicamente de 2053.

Shira Haas como Iris Maplewood en la serie británica "Cadáveres" (Foto: Netflix)

5. Stephen Graham como Elías Mannix/Julian Harker

Stephen Graham, que apareció en “Gangs of New York”, “The Irishman”, “This Is England”, “Line of Duty”, “Peaky Blinders”, “The Walk-In”, “Code 404″ y “Boiling Point”, asume el papel de Elías Mannix/Julian Harker, una figura misteriosa y el fundador de un grupo autoritario llamado The Executive.

Stephen Graham interpreta a uno de los detectives de la serie “Cadáveres” (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Cadáveres”: