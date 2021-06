Por el año 1994 se estrenaba la telenovela colombiana “Café con aroma de mujer” logrando una buena aceptación de la teleaudiencia y fue considerada como una de las más populares de Colombia. Muchos años después la cadena Telemundo ha lanzado, recientemente, una nueva versión de esta producción donde una de las actrices que ya viene dando que hablar es Carmen Villalobos. Ella también ha participado anteriormente en “Sin senos no hay paraíso” y “Mi corazón insiste en Lola Volcán”.

Como es de conocimiento público un personaje antagonista siempre es aquel que se caracteriza por luchar o enfrentar contra los protagonistas, incluso, realiza todo tipo de acciones para perjudicar a quienes considera sus enemigos.

Es así que Villalobos quien interpreta a Lucia Sanclemente, a la fecha, ha llamado la atención por ser una antagonista que en lugar de dedicarse a cometer acciones negativas es alguien que en el fondo es una persona sensible, con miedos y frustraciones.

Precisamente, fue la propia actriz quien meses atrás dio algunos detalles de su personaje en una entrevista con People en Español.

Sostuvo que Lucía Sanclemente es una mujer con clase, elegante, decidida, aparentemente segura de sí misma y pese a que en algunas ocasiones puede ser “dulce, paciente y sensible”, en otro momento puede llegar a ser manipuladora, sagaz y obsesiva.

“Se enfrenta en repetidas ocasiones a la frustración, al miedo, a la soledad y le tiene terror al abandono. Por eso va a luchar por Sebastián, ya que es el amor de su vida y es la persona perfecta para tener esa familia con la que siempre ha soñado”, comentó la actriz.

LOS CUESTIONAMIENTOS

Si bien Carmen Villalobos interpreta muy bien al personaje de Lucía Sanclemente, los seguidores y críticos de esta nueva producción no han dejado pasar por alto algunos detalles referidos a su papel como villana en los primeros ocho capítulos de la telenovela.

Esto se da pese a que la actriz había anunciado que Lucía no sería la típica antagonista que uno está acostumbrado a ver en las pantallas. Las críticas hacia ella llegaron incluso a través de su Instagram donde tiene 17 millones de seguidores.

“Es muy buena actriz, pero será que aún son muy pocos los capítulos pero a mí ese odio aún no me llega. No siento aún esa mala conexión, ese veneno que destila una villana”, le comentó una usuaria.

Ante ello, la actriz no tardó en responder argumentando lo que meses atrás dijo en la entrevista, respecto a que no es una mujer mala Lucía Sanclemente.

“Es que ella no es mala. Siempre se los dije. Es una mujer peleando por lo que cree que es de ella. Y se le salen esas cosas que muchos seres humanos llevan adentro: la envidia, el egoísmo, la manipulación”, sostuvo.

Cabe señalar que esta telenovela que es una nueva versión de la recordada producción colombiana es transmitida por Telemundo a las 10:00 p.m. y promete ser una de las más aceptadas por la teleaudiencia con las participaciones de Carmen Villalobos, William Levy y Laura Londoño.