Creado y escrito por Clive Bradley, “Castlevania: Nocturno” (“Castlevania: Nocturne” en su idioma original) es un spin-off de Netflix de la serie animada “Castlevania”. El anime dirigido por el productor Kevin Kolde está ambientada en 1792, durante la Revolución Francesa, y sigue a Richter, un descendiente de la familia Belmont.

La serie de acción y fantasía oscura se basa en los videojuegos del mismo nombre de Konami y adaptará “Castlevania: Rondo of Blood” y su secuela “Symphony of the Night”. Kevin Kolde y Clive Bradley se desempeñan como showrunners, mientras que la producción está a cargo de Project 51 Productions junto con Powerhouse Animation.

Edward Bluemel, Pixie Davies, Thuso Mbedu, Sydney James Harcourt, Nastassja Kinski, Zahn McClarnon y Franka Potente conforman el elenco principal de voces de “Castlevania: Nocturno”. Además, Trevor Belmont y Sypha Belnades podrían regresar en escenas de flashback.

Edward Bluemel le da voz a Richter Belmont en el anime "Castlevania: Nocturno" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “CASTLEVANIA: NOCTURNO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Castlevania: Nocturno” está ambientada en 1792 durante el apogeo de la Revolución Francesa. “En una zona remota del oeste de Francia, la aristocracia contrarrevolucionaria ha forjado una alianza con un aterrador Mesías Vampiro, que promete “comerse el sol” y desatar un ejército de vampiros y criaturas nocturnas para aplastar la revolución y esclavizar a la humanidad.

Annette, una hechicera del Caribe, busca a Richter Belmont, último descendiente de la legendaria familia de cazadores de vampiros, para liderar la resistencia”.

¿CÓMO VER “CASTLEVANIA: NOCTURNO”?

“Castlevania: Nocturno” se estrenará en Netflix el jueves 28 de septiembre de 2023, por lo tanto, para ver el nuevo anime solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

El spin-off de “Castlevania” se proyectará un día antes de su lanzamiento, en la próxima exhibición virtual de Netflix Drop.

TRÁILER DE “CASTLEVANIA: NOCTURNO”

REPARTO DE VOCES DE “CASTLEVANIA: NOCTURNO”

Edward Bluemel le da voz a Richter Belmont

Pixie Davies le da voz a Maria Renard

Thuso Mbedu le da voz a Annette

Nastassja Kinski le da voz a Tera

Sydney James Harcourt le da voz a Edouard

Zahn McClarnon le da voz a Olrox

Franka Potente le da voz a Erzsebet Báthory