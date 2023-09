CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Ambientada en 1792 durante el apogeo de la Revolución Francesa, “Castlevania: Nocturno” (“Castlevania: Nocturne” en su idioma original), spin-off de Netflix de la serie animada “Castlevania” muestra que la aristocracia contrarrevolucionaria ha forjado una alianza con un aterrador Mesías Vampiro, que promete “comerse el sol” y desatar un ejército de vampiros y criaturas nocturnas para aplastar la revolución y esclavizar a la humanidad. Para evitarlo, Annette, una hechicera del Caribe, busca a Richter Belmont, último descendiente de la legendaria familia de cazadores de vampiros. Juntos lideran la resistencia.

La serie de acción y fantasía oscura que se basa en los videojuegos del mismo nombre y adapta “Castlevania: Rondo of Blood” y su secuela “Symphony of the Night”, empieza con Richter siendo testigo del asesinato de su madre a manos del vampiro Olrox en Boston, en 1783. Luego de perder su magia, Belmont se muda a Francia con su tía Tera y su hija María, que son brujas.

LO QUE PASÓ AL FINAL DE “CASTLEVANIA: NOCTURNO”

Nueve años después, Richter sigue los pasos de su madre y se convierte en un cazador de vampiros. Cuando los protagonistas de “Castlevania: Nocturno” se enteran del ascenso del Mesías Vampiro, el Devorador de la Luz, y de sus planes, visitan al Abad de Machecoul para que los ayude. El hombre religioso promete averiguar sobre el tema.

Durante la noche, Tera, María y Richter son atacados por criaturas nocturnas, pero rescatados por Annette y Edouard, que buscan a Richter, ya que la maestra de la joven bruja la envió a localizar al último Belmont para detener la Condesa Erzsebet Bathory, el vampiro que provocó que Tera escapara de Rusia.

Mientras Drolta Tzuentes, la representante de Erzsebet, y Olrox llegan a París, Annette y sus compañeros vuelven al castillo, donde se reencuentra con el vampiro que mató a su madre, el conde de Vaublanc, quien captura a Edouard y lo transforma en una criatura nocturna. No obstante, aún conserva su alma humana.

Desesperada por ayudar a un amigo, Annette lidera una arriesgada misión pese a las objeciones de Richter. En el proceso, descubren que el abad es un Forjador Maestro, es decir, es el responsable de las criaturas nocturnas.Cuando el equipo está frente al abad, Drolta y Olrox, Richter reconoce al asesino de su padre y sale corriendo, obligando a sus amigos a hacer lo mismo.

Posteriormente, Olrox descubre, gracias a Mizrak, que el Abad planea usar sus criaturas nocturnas para matar a Erzsebet luego de que complete su misión; María se entera que es hija del Abad; Annette mata al conde de Vaublanc y descubre que Erzsebet bebió la sangre de la diosa griega Sekhmet y tiene sus poderes; Richter conoce a un anciano a su abuelo, Juste Belmont, y recupera sus poderes tras el ataque de un grupo de vampiros; y Erzsebet le pide el abad que sacrifique a su hija.

Annette intenta rescatar a su amigo Edouard en el anime "Castlevania: Nocturno" (Foto: Netflix)

Richter y su equipo, ¿detienen a la Mesías?

Gracias al libro del abad que les entregó Olrox, Tera sabe que la máquina de forjar debe ser enviada de regreso al infierno. Los protagonistas de “Castlevania: Nocturno” elaboran un plan para hacerlo y rescatar a Edouard. Sin embargo, Maria advierte a su padre del ataque a la Abadía y es capturada para el sacrificio.

Cuando Mizrak se da cuenta de que el Abad está dispuesto a entregar a su hija, busca a Tera y le revela sus planes. Junto a Richter, Annette y el propio Mizrak, Tera lucha contra las criaturas nocturnas para rescatar a Maria. En tanto, Erzsebet trae oscuridad al mundo y se convierte en Sekhmet.

Mientras Annette va a salvar a Edouard, quien prefiere quedarse y cantar que las otras criaturas de la noche conserven su humanidad, Tera lee el hechizo para abrir un portal al infierno, María, Mizrak y Richter se enfrentan a Drolta y a sus secuaces, y Annette utiliza sus poderes deshacerse de la máquina.

Pero la aparición de Erzsebet provoca que Tera deje de leer los hechizos, Annette se detenga y el portal se cierre. La mesías es tan poderosa que nadie puede tocarla, así que el grupo no tiene más remedio que huir mientras Tera se sacrifica para salvar a su hija y es convertida en vampiro.

Al final de “Castlevania: Nocturno”, Drolta y otros vampiros los siguen para matarlos, no obstante, Alucard, el hijo de Drácula del Infierno, llega justo a tiempo para rescatarlos y matar a Drolta.