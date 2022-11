Un personaje muy popular en el mundo es sin duda Cenicienta, ya que cuenta con muchas películas inspiradas en ella. Asimismo, es conocida como una de las princesas de Disney, gracias a ello los niños pueden saludarla cuando visitan los parques temáticos de la empresa.

Su primera aparición fue en los cuentos de Charles Perrault, quien había creado la historia basándose en otros cuentos. Los Hermanos Grimm también realizaron un libro e incluyeron al personaje, aunque se dice que el argumento es más oscuro.

Sobre la popular princesa se han realizado muchos largometrajes, los cuales en algunos casos reemplazaron al popular zapato de cristal por otro objeto. A continuación, te contamos más sobre esas adaptaciones.





Cenicienta (Cinderella)

Es una película animada realizada por Disney que se estrenó en 1950 y que está basada en el cuento del mismo nombre de Charles Perrault. Trata sobre una joven cuyo padre acaba de fallecer de forma inesperada, así que la esposa de él se vuelve una una mujer cruel y egoísta que solamente desea asegurar el bienestar de sus hijas.

Por tal motivo convierte a la huérfana en la sirvienta y cocinera de la casa, además que todas la maltratan e insultan constantemente hasta que conoce un príncipe. La película está en Disney plus.





La nueva Cenicienta (A Cinderella Story)

La película se estrenó en 2014 y tiene como protagonistas a Hillary Duff y Chad Michael Murray. La historia es muy parecida a la versión de Disney, solamente que aquí la joven no pierde un zapato si no su celular. La cinta se encuentra en Disney plus.





La nueva cenicienta: había una vez una canción (A Cinderella Story: Once Upon a Song)

Cuenta la historia de una joven que ama la música y desea grabar un disco. Mientras lucha por su sueño, ella debe lidiar con los maltratos de su madrastra, hermanastra y hermanastro. Lucy Hale interpreta a Cenicienta. El largometraje está en Apple Tv para alquiler.





La nueva Cenicienta: si el zapato te queda (A Cinderella Story: If the Shoe Fits)

Una joven llamada Tessa debe acompañar a su madrastra y hermanastras a un concurso en el participan para que una de ellas sea elegida como Cenicienta y . Trabajará como asistente de éstas mientras participan en un concurso para el personaje de Cenicienta, protagonizado por un famoso cantante. La historia está en HBO Max.





A Cinderella Story: Christmas Wish

En esta historia, una joven llamada Kat desea volverse cantante y compositora, pero lograrlo es complicado para ella porque su egoísta madrastra y sus hermanastras la tratan como a una criada. Se encuentra en Netflix.





La Cenicienta (Cinderella)

Llegó a los cines en 2015 y cuenta la historia de una joven que vive con sus padres, pero que un día su mamá fallece y por ello años después su padre se casa con una viuda que tiene dos hijas. Lamentablemente tiempo después su papá también muere. Está en Disney plus.





Cenicienta (Cinderella)

Es una película que se estrenó en Prime video y es una versión totalmente diferente de las que ha presentado Disney, ya que en esta historia la joven no está tanto a la expectativa de buscar un príncipe, si no que desea ser libre. Se encuentra en Prime video.





Próximamente





Cenicienta (Cinderella)

Esta nueva versión se estreno en los cines peruanos el 17 de noviembre y en esta ocasión Cenicienta es una joven independiente y muy divertida.