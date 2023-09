“Challengers” es la nueva película de Luca Guadagnino que tiene a Zendaya como protagonista. La cinta, escrita por Justin Kuritzkes, debió haber sido estrenada en agosto, pero su lanzamiento se retrasó hasta setiembre y, luego, para otra fecha que te contamos aquí, junto a su trama y cómo puedes ver esta historia de competencia en el deporte y el corazón.

Guadagnino sigue su exploración sobre las relaciones románticas, pero esta vez lo lleva al mundo del tenis. Antes lo hizo, en otros marcos, en “Call me by your name” y “Bones and All”. Esta última tuvo una dimensión distinta al incluir el canibalismo.

De esta manera, “Desafiantes” o “Rivales”, los otros títulos que ha recibido el filme, promete una historia que se salga de los típicos parámetros de la comedia romántica o lo dramático. Una de las claves está en la sinopsis oficial que se ha presentado con el anuncio de la película.

Antes de que leas de qué trata la película con Zendaya, la ganadora del Emmy por “Euphoria”, te compartimos el tráiler oficial de “Challengers”:

¿DE QUÉ TRATA “CHALLENGERS”?

De acuerdo a la sinopsis oficial, la trama de la película “Challengers” es la siguiente: “Está protagonizada por Zendaya como Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha”.

Agrega que “casada con un campeón en mala racha (Mike Faist), la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick (Josh O’Connor), su ex mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan, y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse cuánto costará ganar”.

Se espera que la cinta no solo explore la competitividad dentro del deporte a niveles radicales, sino también la relación del triángulo amoroso, con sus respectivos matices, en una compleja narración audiovisual a la que Luca Guadagnino nos tiene acostumbrados.

¿CÓMO VER “CHALLENGERS”?

La película “Challengers” de Luca Guadagnino, protagonizada por Zendaya, se estrena el 26 de abril de 2024 en Estados Unidos y el resto del mundo. La cinta estaba programada para el 15 de setiembre de 2023, pero su lanzamiento se retrasó por la huelga de guionistas y actores de Hollywood.

ACTORES Y PERSONAJES DE “CHALLENGERS”

Zendaya como Tashi Duncan

Josh O’Connor como Patrick

Mike Faist como Art Donaldson

Heidi Garza

Faith Fay

A. J. Lister

Scottie DiGiacomo

Christine Dye

Ian MacGillivray

Joseph Anthony Jerez

Robert Oliva

Connor Murray

Casey McNeal

Manuel Jerez

Jake Jensen

Carlyne Fournier