La producción de “Scream 7” no está pasando por su mejor momento. Después de que Spyglass Entertainment despidiera a Melissa Barrera por mostrar su apoyo a Palestina en medio del conflicto armado con Israel, gran parte del público se mostró en contra de la decisión... iniciando un ‘boycott’ contra el largometraje. Por si fuera poco, Jenna Ortega anunció que también se retiró del proyecto y, al poco tiempo, llegó el turno de Christopher Landon. ¡El film se quedó sin director! Pero, ¿por qué el cineasta dejó “Scream VII″? Descúbrelo en esta nota.

Vale precisar que Landon es un realizador estadounidense famoso por “Happy Death Day”, así como por los títulos: “Scouts Guide to the Zombie Apocalypse”, “Freaky”, “Paranormal Activity: The Marked Ones” y “We Have a Ghost”, por lo que su presencia en la saga había entusiasmado a sus fans.

No obstante, en lo que parece ser la crónica de la muerte anunciada de una franquicia, el retiro de tres figuras claves del film ha hecho que más de uno se pregunte si Paramount Pictures seguirá adelante con la producción.

¿POR QUÉ CHRISTOPHER LANDON SE RETIRÓ DE “SCREAM VII″?

El sábado 23 de diciembre del 2023, Christopher Landon utilizó su cuenta en la red social X (antes conocida como Twitter) para anunciar que había abandonado “Scream VII” en noviembre del mismo año, tras saber que Melissa Barrera y Jenna Ortega ya no estaban incluidas en el rodaje.

“Supongo que ahora es tan buen momento como cualquier otro para anunciar que abandoné formalmente ‘Scream’ hace 7 semanas. Esto decepcionará a algunos y alegrará a otros”, inició su relato.

Si bien no fue explícito, dejó en evidencia que la ausencia de las dos estrellas tuvo mucho que ver con su decisión: “Era un trabajo de ensueño que se convirtió en una pesadilla. Y mi corazón se rompió por todos los involucrados. Por todos. Pero es hora de seguir adelante”, agregó.

Landon también aseguró que, pese a las circunstancias, esperaba que el legado de la película original -dirigida por Wes Craven y escrita por Kevin Williamson- prosperara en las siguientes entregas de la franquicia.

“No tengo nada más que añadir a la conversación, aparte de que espero que el legado de Wes prospere y se eleve por encima del estruendo de un mundo dividido. Lo que él y Kevin crearon es algo asombroso y me sentí honrado de poder disfrutar aunque fuera un breve momento de su resplandor”, puntualizó.

Cabe resaltar que el futuro de la saga ahora queda en manos de James Vanderbilt, guionista y productor del famoso “reinicio”. ¿Podrá hallar alguna solución que cuente con el respaldo de los fans? Solo el tiempo lo dirá.

LO QUE DIJO CHRISTOPHER LANDON SOBRE EL DESPIDO DE MELISSA BARRERA DE “SCREAM VII”

La decisión de Christopher Landon ha hecho que más de uno recuerde su descontento al hacerse público el despido de Melissa Barrera.

Resulta que el pasado 21 de noviembre, él la respaldó a través de las redes sociales: “Esta es mi declaración: 💔 Todo apesta. Dejen de gritar (...) Esta no fue mi decisión”, escribió en X antes de borrar la publicación.