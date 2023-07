“C.H.U.E.C.O” es una sitcom que ya se encuentra en Disney Plus y promete grandes carcajadas en cada uno de sus episodios. La producción trata sobre un profesor de música que tiene dos hijos y una hija. La familia vive en México, pero están atravesando una situación económica difícil y el padre no sabe cómo lidiar con esas problemas.

Aunque, todo va a cambiar cuando una abogada se comunique con él y le indique que es el heredero de un tío fallecido, pero para acceder a la herencia debe cuidar a un chimpancé llamado Chueco y sobre todo guardar del secreto del animal.

La serie es protagonizada por Darío Barassi, Consuelo Duval, Agustín “Soy Rada” Aristarán y otros actores muy talentosos. En ese contexto, Depor tuvo la oportuinidad de conversar con Aristarán y Barassi respecto a sus personajes.

¿Cómo consiguieron sus papeles para ser parte de C.H.U.E.C.O?

Darío Barassi (Juan Gustozzi): “Me convocaron directamente, una de las personas que estaba a cargo del proyecto ya conocía mi trabajo. Me llamaron por teléfono y me dijeron tenemos una propuesta para hacerte, pero hay que sentarnos a leer el guion porque tiene sus características particulares (el personaje). Fue sorpresivo, pero no hubo dudas y leí “Sopa de macaco( capítulo 2), y dije quiero hacerlo”.

Agustín “Soy Rada” Aristarán (voz de Chueco): “Me propusieron dar la voz y ponerle el alma al simio, y no hubo duda. Yo no soy actor de doblaje, aunque había participado en la versión nueva del “Rey león” dando voz a las hienas, pero esto fue una aventura completamente diferente”.

C.H.U.E.C.O

¿Desde cuándo está disponible “C.H.U.E.C.O”?

La primera temporada de la serie se encuentra disponible desde el 14 de julio en Disney Plus. Todos los episodios podrán ser vistos desde el día de estreno de la serie.

¿En qué plataforma está disponible “C.H.U.E.C.O”?

La producción podrá ser vista en Disney Plus, el servicio de streaming que tiene una gran variedad de películas, series y documentales que puedes disfrutar por un costo de 27.90 soles mensuales. La plataforma permite crear hasta 7 perfiles por cuenta, pero solamente se puede utilizar en 4 pantallas al mismo tiempo.

¿Cuántos capítulos tiene “C.H.U.E.C.O”?

La serie tiene en total 13 episodios de 30 minutos de duración, los cuales van a poder ser vistos desde el día desde el día de estreno de la serie.

¿Cuál es el argumento de “C.H.U.E.C.O”?

Juan Gustozzi es un profesor de música que debe dividir su tiempo entre su trabajo y ser padre de Delfina, Martín y Vicente, a quienes cría en su casa de México con la ayuda de Amanda, la ama de llaves. Juan hace grandes esfuerzos para pagar las cuentas, pero su suerte cambia radicalmente cuando recibe como herencia una gran fortuna por parte de un tío. Aunque, para acceder a ella debe aceptar cuidar a Chueco, la mascota chimpancé de su familiar y guardar un secreto sobre el animal, así que Juan decide aceptar porque cree que de esa forma acabarán sus problemas financieros y decide no preguntar más; sin embargo, no se imagina que la llegada de Chueco y tratar de mantener el secreto ocasionará grandes enredos y cambiará la vida de todos en su familia para siempre.

Reparto de “C.H.U.E.C.O”

Darío Barassi (Juan)

Consuelo Duval (Amanda)

Agustín “Soy Rada” Aristarán en la voz de Chueco

Santiago Torres (Martín)

Pato Alvarado Loza (Vicente)

Maryel Abrego (Delfina)

Julieta Zylberberg

Marina Bellati

Verónica Langer

David Ostrosky

Tráiler de “C.H.U.E.C.O”