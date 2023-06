Se acerca el Día del Padre y si estás buscando una tarde especial junto a tu progenitor, sentados en el sofá con una película, aquí te presentamos una selección de títulos perfectos para la ocasión. Nuestra lista refleja diversas relaciones entre padres e hijos ¡Descúbrela!

Les aseguramos que aquí hay para todo público. Algunas de las historias que hemos incluido pueden ser comedias y otros son dramas que te aseguran más de una lágrima. Hay películas animadas, pero también producciones japonesas.

Además, a diferencia de otras compilaciones, no solo tenemos los clásicos como “Yo soy Sam” o “En busca de la felicidad”, que probablemente muchos ya hayan visto, sino que traemos propuestas más rebuscadas, pero que retratan estas complicadas relaciones familiares. Desde todo lo que un padre está dispuesto a hacer para proteger a sus niños, pero también lo que pueden hacer para alejarlos.

Viggo Mortensen protagoniza "Capitán Fantástico" (Foto: Bleecker Street)

LAS MEJORES PELÍCULAS PARA VER EN EL DÍA DEL PADRE

10. “El Padre” (2020)

Disponible en Netflix y otras plataformas como Claro Video para rentar o comprar

Empezamos esta lista con una recomendación que será particularmente especial para aquellos hijos que estén cuidando a un padre (o hayan pasado por esa experiencia) que sufra de Alzheimer o demencia senil. Resulta difícil ver cómo las persona que alguna vez te cuidó y fue tu héroe, ahora no te reconoce y también ha perdido su propia identidad.

“El padre” (“The Father”) no solo cuenta una historia así, sino que lo hace desde la perspectiva de la persona mayor, por lo que ni él ni la audiencia están seguros realmente de lo que está pasando. Además, Anthony Hopkins y Olivia Colman hacen un trabajo magistral.

9. “El gran Pez” (2003)

Disponible en plataformas como Claro Video, Google Play y Apple TV para rentar o comprar

En “El gran Pez” (“The Big Fish”), Will Bloom (Billy Crudup) regresa a su ciudad natal cuando la salud de su padre empeora. No han hablado durante 3 años, pero ahora que piensa que Ed (Albert Finney) va a morir, por lo que quiere saber realmente quién era. El único problema es que su papá suele contar los momentos de su vida como si fueran historias de fantasía, lo que ocasionó su distanciamiento en primer lugar. Sin embargo, el hijo deberá darse cuenta que los relatos ocultan más verdad de lo que piensa.

8. “Billy Elliot” (2000)

Disponible en plataformas como Apple TV para rentar o comprar

En nuestra recomendación anterior, era el hijo quien tenía que abrir la mente para entender a su padre, pero en “Billy Elliot”, la historia es al revés. Jackie es un minero británico que quiere que su hijo de 11 años sea rudo, practique boxeo y también siga su profesión. Sin embargo, Billy no está interesado en dar golpes, sino en bailar, específicamente, ballet. Jackie deberá cuestionarse y enfrentar todos los prejuicios de la sociedad, no solo para aceptar a su hijo, sino también apoyarlo en su camino para estudiar en la Escuela Real de ballet.

7. “Beautiful Boy” (2018)

Disponible en HBO Max, Prime Video y plataformas como Claro Video, Google Play para rentar o comprar

Adaptada del exitoso libro de memorias de David y Nick Sheff, “Beautiful Boy” relata la conmovedora y motivadora historia de un padre que lucha contra la adicción a las drogas de su hijo. Timothée Chalamet y Steve Carell interpretan de manera extraordinaria a estos personajes.

6. “A Sun” (2019)

Disponible en Netflix

“A Sun” es una película taiwanesa que también trata sobre la relación que tiene un padre con su problemático hijo. En esta ocasión, Chen Jian-ho solo sabe meterse en problemas y termina yendo a una prisión para menores cuando ayuda a un amigo a intimidar un hombre, pero terminan cortándole la mano. A su salida, Wen no quiere saber nada de su hijo, pero su esposa está empecinada en ayudarlo. Cuando nuevas situaciones siguen presentándose, deberán pensar bien lo que hay que hacer al respecto. Además, la dirección de Chung Mong-hong le aporta una cinematografía con momentos que te quitan el aliento.

5. “Buscando a Nemo” (2003)

Disponible en Disney Plus

Aunque “Buscando a Nemo” es una película animada, es imposible no conmoverse con todos los esfuerzos que hace Marlín por encontrar a Nemo. El pez payaso es muy protector protector de su hijo luego de que toda su familia fuera atacada por un tiburón. Por ello, mantiene a Nemo en su campo de visión en todo momento, pero esto solo genera que el niño se sienta asfixiado y desafíe sus órdenes, lo que resulta en que sea capturado por un buzo.

4. “The Mitchells vs. the Machine” (2021)

Disponible en Netflix, plataformas como Claro Video, Google Play y Apple TV para rentar o comprar

En “The Mitchells vs. the Machine”, Katie es una joven que sueña con hacer películas y acaba de ser aceptada en la escuela de cine de California, el lugar más lejano que pudo encontrar de su familia y, especialmente, de su padre. Rick no entiende la tecnología y tampoco los sueños de su hija. Sin embargo, cuando los robots intentan conquistar el planeta, esta será su oportunidad para salvar al mundo, pero también su relación padre-hija.

3. “Capitán Fantástico”

Disponible en Prime Video, Star+ y plataformas para rentar o comprar

Ben (Viggo Mortensen) decidió criar a sus hijos en medio de la naturaleza y mantenerlos alejados de la toxicidad física y moral de la ciudad. Sin embargo, cuando su esposa fallece y todos los niños quieren ir al funeral, deberán enfrentarse nuevamente a la civilización: con su comida chatarra, el aire contaminado, la obesidad mórbida, la ignorancia y un abuelo que busca quitarle la custodia de los niños a Ben. “Capitán Fantástico” es una comedia dramática que definitivamente se volverá de tus favoritas.

2. “La vida es bella”

Disponible en plataformas para rentar o comprar

“La vida es bella” es un clásico del cine, no solo italiano, sino internacional. A diferencia de otras películas sobre la Segunda Guerra Mundial, Roberto Benigni intentó crear luz de uno de los momentos más oscuros de la historia.

Guido Orefice es un judío que es capturado junto a su hijo por los Nazis y son llevados a un campo de concentración. Aunque su esposa italiana no debía ser capturada, se ofreció como prisionera para no alejarse de su familia. Durante su dura estancia en el lugar, el padre intenta convencer a su hijo que todo se trata de un juego, para ayudarlo a sobrevivir. Lágrimas garantizadas.

1. “De tal padre, tal hijo” (2013)

Disponible para rentar o comprar en plataformas como Google Play, Apple TV, entre otras

¿Qué harías si te dicen que tu hijo no es tuyo? Eso es lo que sucede con Ryouta Nonomiya en “De tal padre, tal hijo” (“Soshite Chichi ni Naru”) cuando descubre que su hijo biológico, Ryuusei, fue intercambiado por Keita al momento de nacer. El hospital le propone a las familias afectadas intercambiar a los pequeños, pero será difícil para ambas dejar los seis años que pasaron juntos, pero, al mismo tiempo, saber que tienen otro hijo.

La película de Hirokazu Kore-eda plantea una de las decisiones más difíciles que se le puede hacer a un padre, pero al mismo tiempo es una conmovedora narrativa del cineasta japonés, lo que le ganó una nominación a la Palma de Oro de Cannes y el Premio del Jurado.