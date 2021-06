Clive Standen es recordado por muchos fanáticos por su interpretación de Rollo, el hermano de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), en la exitosa serie “Vikings”. El actor irlandés fue parte de la producción de History Channel hasta la quinta temporada, cuando la serie decidió enfocarse en los hijos de Ragnar tras su muerte.

El actor de 39 años ha estado involucrado en varios proyectos con mucho éxito, desde “Waking the Dead” o “Taken” en la televisión hasta “Everest” o “Patient Zero” en la pantalla grande. Standen ha demostrado una gran habilidad en la actuación, lo suficiente como para que algunas personas odien a sus personajes o los amen absolutamente. Conoce a continuación diez cosas del intérprete.

DIEZ COSAS QUE DEBES SABER SOBRE CLIVE STANDEN

10. Fue boxeador

Cuando era un adolescente, Clive Standen se metió de lleno al boxeo tailandés, una de las disciplinas más duras del deporte de contacto. Aunque no se sabe si todavía lo practica, sus años en este deporte lo han hecho una persona muy fuerte.

No solo por sus diversos roles, sino por salud, a Standen le gusta mantenerse en forma (Foto: Clive Standen/Instagram)

9. Estuvo en “Vikings”

Como ya lo mencionamos líneas arriba, es probable que muchos lo recuerden por su participación en “Vikings”. Su personaje era del tipo que se volcaba sobre aquellos que él consideraba que no le guardaban respeto. Rollo tendía a enfrentar a quienes no lo consideraban un amigo.

8. Fue comparado con Errol Flynn

Su trabajo ha sido comparado en algunas oportunidades con el legendario Errol Flynn, quien fue uno de los mejores actores de su tiempo. Aunque en “Vikings” no puedo demostrar mucho sus habilidades en las artes escénicas (porque su papel se lo impedía) sí lo hizo en su aparición en “Robin Hood”.

7. Puede armar un rifle M16 en menos de un minuto

Hay gente en el ejército que no puede realizar esta acción tan rápido, incluso por más que pasan horas practicando. Clive Standen lo hace incluso en menos de un minuto.

El actor de 39 años en “Taken” (Foto: Clive Standen/Instagram)

6. Estuvo en “Dr. Who”

Standen fue parte de la larga lista de actores que aparecieron en “Dr. Who”, ya sea como estrella invitada o como personaje recurrente. En la serie fue el soldado Carl Harris durante tres episodios.

5. Le gusta mantenerse en forma

No solo por sus diversos roles, sino por salud. A Standen le gusta mantenerse en forma. El deporte y la vida sana son parte de sus días fuera de los focos de la cámara y los sets de grabación.

4. Le fascinan los dramas de época

De hecho, le encanta hacer dramas de época, tanto que tiene que su círculo cercano le ha dicho que debe controlarse de vez en cuando. Pero Clive se divierte cada momento que está en el set.

Clive se divierte cada momento que está en el set (Foto: Clive Standen/Instagram)

3. Quiere seguir actuando hasta que sea viejo

Si se mantiene en buena forma, como le gusta, es muy posible que actúe hasta la vejez, como se ha visto hacer últimamente a algunas de las generaciones mayores.

2. Ha hecho doblajes para videojuegos

Cada vez son más los actores que abrazan la idea de hacer algo más con su talento que simplemente actuar en la pantalla o en el escenario. Clive Standen es uno de ellos.

1. Estuvo en “Hammer of the Gods”

“Vikings” no fue la única serie épica en la que interpretó a un vikingo. Stander también fue parte de “Hammer of the Gods”, película que narra la vida de un vikingo que sale en busca de su hermano mayor con la esperanza que el hombre pueda defender a su clan en contra de una horda enemiga que se acerca.