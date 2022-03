¿Qué pasó con Courtney Henggeler? La actriz estadounidense formó parte de “Cobra Kai”, la exitosa serie de Netflix que sigue la historia de “Karate Kid”. La artista dio vida a Amanda LaRusso, la esposa de Daniel LaRusso (Ralph Macchio), quien trabajó con su hija de esta forma. Muchos se han preguntado sobre el próximo proyecto de la celebridad tras el final de la temporada 4.

La celebridad es uno de los personajes más queridos de la producción que también tiene en su elenco a William Zabka como Johnny Lawrence.

La aguerrida esposa de Daniel LaRusso, que podría aparecer en la temporada 5 de “Cobra Kai”, no ha sido el único papel que generó muchos comentarios sobre Henggeler.

La intérprete también apareció en “The Big Bang Theory” como Missy, la hermana gemela de Sheldon, el icónico personaje de Jim Parson. Ahora, tendrá un nuevo reto en su carrera como actriz.

Courtney Henggeler como la hermana de Sheldon en "The Big Bang Theory". (Imagen: CBS)

¿QUÉ PROYECTO TIENE COURTNEY HENGGELER TRAS EL FIN DE LA TEMPORADA 4 DE “COBRA KAI”?

La actriz Courtney Henngeler ha sido incluida dentro del elenco del a película “The Boys in the Boat”, donde compartirá roles con George Clooney, Joel Edgerton, Callum Turner, Sam Strike y Luke Slattery, entre otros.

De acuerdo a Deadline, la cinta contará con el guión de Mark L. Smith, recordado por escribir “The Revenant”, y que la historia estará basada en el libro homónimo del escritor Daniel James Brown.

La trama girará en torno a un equipo de remo masculino de la Universidad de Washington, en la década de los 30, que lucha por una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1936. La actriz dará vida a Hazel Ulbrickson, la esposa del entrenador del grupo de deportistas.

Amanda LaRusso en la serie "Cobra Kai". (Foto: Netflix).

¿QUÉ CONDICIÓN PUSO RALPH MACCHIO PARA ESTAR EN UNA NUEVA PELÍCULA DE “KARATE KID”?

Por otro lado, Ralph Macchio ha declarado que sí está dispuesto a formar parte de una nueva película de “Karate Kid”, pero que tiene una condición innegociable: terminar “Cobra Kai” con un gran final. Así lo ha comentado el actor estadounidense en una entrevista con “The Hollywood Reporter”.

El intérprete de Daniel LaRusso ha manifestó que, ante la popularidad de la serie de Netflix, sabe que es un buen momento para trabajar en una cinta de la saga que le dio fama mundial.

“No estoy cerrado a nada. Viendo lo bien que ha funcionado (”Cobra Kai”), sería tonto si dijera que una nueva película no funcionaría, así que estoy abierto a eso, claro, con el contenido y la producción correcta”, manifestó al citado medio.

Resaltó que es necesario darle un gran cierre a la historia que ha sido renovada para una temporada 5, la cual ya fue rodada. “Incluso si dicen ‘Cobra Kai nunca morirá’, la realidad es que necesitamos terminar esta serie de la manera correcta. Con suerte, Netflix nos dará la oportunidad de terminarlo y luego llegarán otros capítulos de otras maneras”, explicó.

Ralph Macchio en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Ralph Macchio / Instagram)

¿CUÁNDO LLEGARÁ “COBRA KAI 5″ A NETFLIX?

Finalmente, si bien la temporada 1 se estrenó el 2 de mayo de 2018, mientras que la temporada 2 llegó el 24 de abril de 2019, todo hacía suponer que iba a seguir ese rango, pero luego de trasladarse de YouTube a Netflix y la llegada de la pandemia por el COVID-19 hubo algunos retrasos significativos. Es así que la tercera entrega se estrenó el 1 de enero de 2021 y la cuarta el 31 de diciembre de 2021. Tomando en cuenta esas fechas podríamos sacar la fecha de estreno de la entrega cinco.

Cobra Kai | El legado de Karate Kid sigue vivo | Netflix