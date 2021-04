“Cobra Kai” continúa la rivalidad de toda la vida entre Johnny y Daniel, una que comenzó en la escuela secundaria. Aunque la trilogía original de la película “Karate Kid” se centró en los conflictos de Daniel y Johnny, hizo más hincapié en el desarrollo de Daniel, su protagonista.

Sin embargo, “Cobra Kai” llegó para cambiar la historia y tener el panorama un poco más claro para ambos personajes, que ahora son sensei de sus propios dojos. Cuando Daniel se mudó a California en el verano de 1984, Johnny ya era el preciado estudiante del dojo Cobra Kai y no tenía ningún rival que le ganara en un combate.

En esta aclamada serie, Aisha Robinson, interpretada por Nichole Brown, el cual es un personaje destacado. Durante la temporada 1, los estudiantes populares de West Valley High School se burlan constantemente de la adolescente. Pronto encuentra fuerza interior después de convertirse en estudiante en el dojo “Cobra Kai”, propiedad de Johnny Lawrence.

Esta nueva confianza le permite defenderse, haciendo que su experiencia en la escuela secundaria sea mucho mejor. Sin embargo, cuando su amigo Miguel Díaz resulta gravemente herido durante una reyerta masiva, ella se traslada de escuela, presumiblemente por su seguridad. Debido a esto, el personaje no apareció en la temporada 3.

¿REAPARECERÁ AISHA EN LA TEMPORADA 3 DE “COBRA KAI”?

En la serie, Aisha estuvo en una situación difícil, ya que su mejor amiga Sam LaRusso comenzó a acercarse a las chicas que la intimidaban. (Foto: Netflix)

No está claro si la historia de Aisha continuará en la próxima temporada, que actualmente está en producción. En una entrevista de enero con Entertainment Weekly, Mary Mouser, que interpreta a la hija de Daniel LaRusso, Samantha, comentó sobre la posibilidad de que el personaje esté en la temporada 4 de Cobra Kai.

Mary Mouser explicó que era consciente de cuánto disfrutaban los fanáticos del programa con Aisha. “Creo que todos los que conoces aman al personaje de Aisha”, dijo la actriz. Señaló que el personaje es significativo ya que fue “la primera miembro de Cobra Kai que era mujer”.

Mouser continuó diciendo que desde que Aisha se unió al estudio de artes marciales, más estudiantes han comenzado a practicar karate en los dojos del programa. “Ahora es como ver la temporada 3 si te das cuenta de que es como si conocieras a los actores que están en Cobra Kai y Miyagi-Do, pero no tienen líneas de fondo para saber cómo completar los equipos que hemos comenzado. ver entrar a las mujeres es realmente genial “, explicó la actriz.

Al igual que los otros jovenes en el programa, Aisha pasó dos temporadas creciendo y perfeccionando sus habilidades de karate. (Foto: Netflix)

En una entrevista separada de Entertainment Weekly, Gianni DeCenzo, quien interpreta a Demetri, también habló sobre la probabilidad de que Aisha regrese a Cobra Kai. Señaló que creía que era plausible, ya que personajes como Yasmine (Annalisa Cochrane) y Kyler (Joe Seo) regresaron después de estar ausentes en la temporada 2 de Cobra Kai.

“Lo mejor de este programa es que vemos a la gente ir y venir. Sabes, vimos a Kyler y Yasmine. No estaban en la temporada 2, por lo que siempre hay espacio para que la gente entre y salga, así que definitivamente hay una posibilidad. Aunque no lo sé “, dijo el actor.

Aisha fue la ausencia más evidente de la temporada 3. (Foto: Netflix)

Mientras hablaba con Comic Book en enero, uno de los co-creadores de Cobra Kai, Hayden Schlossberg, compartió sentimientos similares sobre Aisha. Schlossberg se abstuvo de compartir spoilers, pero sugirió que el personaje podría aparecer en temporadas futuras. Le dijo a la publicación:

“Bueno, no queremos entrar en demasiados detalles sobre por qué hacemos ciertas cosas. Si va a afectar las cosas en el futuro, sería un spoiler. Excepto decir, si un personaje que es uno de nuestros personajes favoritos que hayas creado y es complicado cuando estás armando esta temporada y descubriendo qué va a funcionar, qué no. Lo que diremos es, como has visto en la tercera temporada, los personajes que tal vez pensabas que ya no eran parte de la historia, regresan y juegan un papel. Solo usando a [Kyler] como ejemplo. Entonces, las personas que quieren volver a ver a Aisha, creo que así es como responderíamos a eso, sin revelar nada.”

TRÁILER “COBRA KAI” TEMPORADA 3