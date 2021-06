“Cobra Kai” trajo de vuelta a “The Karate Kid” de la mejor manera. Daniel LaRusso y Johnny Lawrence no solo son adultos ahora, sino que tienen nuevos Karate Kids adolescentes para ser mentores. La serie se estrenó en YouTube en 2018 y se trasladó a Netflix en 2020, donde la audiencia solo creció exponencialmente.

La temporada 4 acaba de terminar la producción y está en camino. Sin embargo, “Cobra Kai” no fue el primer intento de revivir a “The Karate Kid”. “Cobra Kai” continúa la franquicia de “Karate Kid”. No solo trae de vuelta a Ralph Macchio y William Zabka de la película original, sino que también compensa muchas de las secuelas.

La temporada 3 trajo personajes de “The Karate Kid II”, y la temporada 4 promete el regreso del villano de “Karate Kid Parte III” Terry Silver (Thomas Ian Griffith). En una entrevista reciente, Zabka dice que casi regresa para la Parte III.

Macchio habló con Kara Swisher en su podcast Sway del New York Times el 26 de enero sobre la tercera temporada de “Cobra Kai”. Durante esa entrevista, reveló algunas de las ideas de reinicio anteriores de “Karate Kid” que rechazó a lo largo de los años.

LAS VECES QUE RALPH MACCHIO CASI REGRESA COMO DANIEL LARUSSO ANTES DE LA SERIE

Después de “The Next Karate Kid”, Ralph Macchio consiguió el lanzamiento de “The Next Karate Kid”, todavía estaba Pat Morita como el Sr. Miyagi, pero esta vez estaba entrenando a una niña, Julie Pierce. Macchio no apareció en la película, que se estrenó en 1994.

Meses después, John Travolta experimentó un regreso a su carrera con “Pulp Fiction” que inspiró a un emprendedor a acercarse a Macchio. “Hubo lanzamientos”, le dijo Macchio a Sway. “Algunos de ellos fueron el discurso del ascensor. Travolta, mira lo que acaba de pasar con “Pulp Fiction” y él. Deberías volver y hacer la versión de David Lynch de Daniel LaRusso. Entonces pensé, ‘Está bien, ¿De que trata?’ "

Antes de “Cobra Kai”, alguien sugirió una mezcla de películas deportivas, John G. Avildsen dirigió las tres primeras películas de “Karate Kid”. Avildsen también dirigió el original “Rocky”, ganador de un Oscar. Quizás hoy en día, la conversación sobre el universo compartido sería más bienvenida, pero Macchio, no estaba interesado en unirse a otras películas.

“Mi favorito, que fue lanzado a John Avildsen, el director de la película Karate Kid”, dijo Macchio. “Alguien dijo: ‘Sabes, siempre pensé qué pasaría si Rocky Balboa tuviera un hijo y Daniel LaRusso tuviera un hijo y se encontraran entre Filadelfia y Newark’. Todos nos reímos. Eso nunca funcionará “.

Ralph Macchio no estaba listo para volver a visitar “The Karate Kid” hasta “Cobra Kai”. El 2018 fue el momento adecuado para que Macchio considerara volver a ponerse el gi de Karate. A mediados de los 90, Macchio estaba listo para colgar el cinturón negro. Macchio admite que las cosas se ralentizaron en el mundo del cine y que hizo más teatro.

La televisión lo ayudó a regresar a la pantalla con papeles en “Ugly Betty”, “Psych y The Deuce”. Para cuando los creadores de “Cobra Kai” lo lanzaron, “The Karate Kid” parecía estar dispuesto y listo de nuevo. “Supongo que ese era mi lugar”, dijo Macchio.