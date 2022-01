La pregunta principal de a cuarta entrega de “Cobra Kai” fue quién se convertiría en el nuevo campeón de torneo. Aunque Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) hicieron una alianza, al final compitieron por separaron contra John Kreese y Terry Silver, lo que resultó en su derrota, ya que el dojo rival ganó en la categoría de habilidades y femenina, mientras que Miyagi-Do se quedó con la categoría masculina gracias a Hawk.

Eli ‘Hawk’ Moskowitz es uno de los personajes que más ha evolucionado a lo largo de las cuatro temporadas de la serie de Netflix. Pasó de ser víctima de acoso a bully, luego se reivindicó y se convirtió en campeón masculino del último Torneo de Karate de All Valley.

De hecho, el joven actor Jacob Bertrand habló sobre el crecimiento de su personaje en una entrevista con Entertainment Weekly. Además, reveló detalles y anécdotas sobre el detrás de las cámaras de la cuarta temporada de “Cobra Kai”.

Hawk se convirtió en el campeón de All Valley en la temporada 4 de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

LA VERDAD SOBRE EL MOHAWK DE ELI

El actor que interpreta a Hawk contó que es su cabello real, o al menos, casi siempre lo ha sido. “En realidad, la temporada 4 es la única temporada en la que no todo era mi pelo, porque llevé extensiones”, explicó a EW.

“Tenía raíces negras y mi cabello estaba teñido de rojo, y luego tenía una pequeña extensión. Mi mohicano era tal vez de 12 a 15 centímetros, y luego mi mohicano final cuando pusieron la extensión, era como de 20 o 22 centímetros [de alto]. Pero al final de la temporada 3, cuando tengo una cresta, en realidad tenía una cresta de 20 pulgadas que era todo mi cabello real”, agregó.

Bertrand se sentía tan cómodo con su cresta que cuando no la llevaba sintió una diferencia en sus movimientos: “Lo gracioso es que realmente sentí una diferencia cuando peleaba. Todos los diferentes movimientos de cabeza que tienes que hacer, estoy tan acostumbrado a hacerlo con 20 centímetros de cabello sólido como una roca en la parte superior de mi cabeza. Haciéndolo sin él, definitivamente me sentí muy ligero, y era muy peculiar tener que moverme sin mohicano. Y también sentí que había perdido un poco de confianza”.

Hawk cambió el color de su cresta varias veces en "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

EL BESO MÁS INCÓMODO

Después de perder su cabello, Eli perdió su confianza, pero poco antes de su pelea contra Robby la recuperó gracias a un beso de Moon (Hannah Kepple). Aunque la escena fue aplaudida por lo fanáticos de “Cobra Kai”, Jacob Bertrand reveló que fue muy incómoda.

“Había una multitud bastante grande. Fue raro. Quiero decir, no sé, no he besado mucho [en la pantalla], así que todavía trato de sentirlo y sentirme, ya sabes, 100 por ciento cómodo con eso... Todavía se siente extraño para yo para estar besando, como, una persona al azar que no es una pareja. Todavía no soy un profesional en eso”, confesó.