¿Qué pasó con Miguel en “Cobra Kai”? La temporada 4 de la serie de Netflix, basada en la saga “Karate Kid”, le dejó un destino incierto a Miguel Díaz en la historia protagonizada por William Zabka y Ralph Macchio, quien trabajó con su hija Julia en la reciente entrega, como Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, respectivamente. Pero uno de los puntos más comentados del personaje de Xolo Maridueña fue el hecho de que Miguel no ganara el Torneo de Karate de Alla Valley. A pesar de que hubo un razón explícita, hay otro motivo que pocos seguidores de la producción se percató en los nuevos capítulos.

Convertida ya en una de las historias más vistas del streaming, “Cobra Kai” ha entregado una serie de momentos para el recuerdo. Uno de ellos fue el Torneo de Karate All Valley.

Miguel se preparó para la competencia y era uno de los más grandes peleadores del Eagle Fang para conseguir el primer lugar. Sin embargo, terminó fracasando en el camino al retirarse.

El luchador decidió retirarse y no pelear más después de que sufriera una lesión en la espalda tras su pelea con Eli. Dejó en claro que no volvería a la lona, pero hubo otro motivo que explica su fracaso más allá de su situación física.

Miguel Díaz es interpretado por el actor Xolo Maridueña en "Cobra Kai".

¿POR QUÉ MOTIVO MIGUEL NO GANÓ EL TORNEO DE KARATE DE ALL VALLEY?

Aunque no se hubiera lesionado, Miguel no tenía posibilidades de ganar el Torneo de Karate de All Valley, como lo hizo en la temporada 1, porque no estaba enfocado en la competencia, su atención se encontraba en temas más personales.

Así lo han inferido los seguidores de “Cobra Kai” al ver que la determinación del personaje interpretado por Maridueña no fue el mismo que tuvo al inicio de la nueva historia de “Karate Kid”. El peleador tenía una sombra más pesada en la temporada 4.

Esto se puede inferir, además, de la carta que le escribió a Johnny antes de desaparecer. En el mensaje le señala que sus asuntos más íntimos lo estaban devorando de alguna manera, lo que probablemente afectó más su nivel de competir en el torneo. La lesión fue el momento perfecto para dar un paso al costado.

Miguel Díaz durante la tercera temporada de "Cobra Kai".

¿MIGUEL VOLVERÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “COBRA KAI”?

Por otro lado, algunos fanáticos de “Cobra Kai” esperan conocer más del pasado de Miguel en la quinta temporada de la serie de Netflix, otros temen que el actor Xolo Maridueña no vuelva para la próxima entrega.

Por lo pronto se sabe que la quinta temporada se terminó de rodar incluso antes del estreno de la cuarta entrega, por lo tanto, Miguel aún es parte de la historia y probablemente en los nuevos capítulos se revelará quien es su padre.

Cuando Johnny prometió viajar a la Ciudad de México para traer de regreso a Miguel, Carmen reveló que su expareja no sabe de la existencia de su hijo. Además, se sabe que es un hombre muy peligroso.

Xolo Maridueña no ha compartido nada relacionado al futuro de Miguel en redes sociales y tampoco un mensaje de despedida, así que todavía es parte del elenco principal de “Cobra Kai”.

El rumor de su salida probablemente surgió a raíz de que fue elegido para interpretar a Jaime Reyes en “Blue Beetle”, pero las grabaciones de esta película empiezan recién en el 2022, así que el actor no tendrá ningún inconveniente para seguir en “Cobra Kai”.

Daniel LaRusso y Miguel Díaz en una escena de "Cobra Kai".

¿CUÁNTO GANAN LOS ACTORES DE LA SERIE “COBRA KAI”?

Si bien la gran actuación de los principales actores de “Cobra Kai” han hecho que esta serie sea todo un éxito, eso también se ve reflejado en sus ingresos económicos. Ante ello, fue la página AdoroCinema la que señaló que Ralph Macchio y William Zabka tienen los salarios más elevados, según refirió sensacine.

Lo que también informó sensacine es que, según datos de Celebrity Networth -que fueron recogidos por AdoroCinema-, el actor que interpreta a Daniel LaRusso al igual que Williams Zabka cobraron 100.0000 dólares cada uno por cada episodio de “Cobra Kai” durante la primera y segunda temporada. Añadió que su sueldo por cada temporada fue de 1 millón de dólares para cada uno. MÁS DETALLES AQUÍ

