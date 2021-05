La temporada 3 de “Cobra Kai” terminó con los alumnos de Miyagi-Do y Eagle Fang Karate preparándose para enfrentarse al mítico dojo Cobra Kai de John Kreese (Martin Kove). Previamente, se desató una gran pelea en la casa de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) entre los jóvenes karatecas, en una de las épicas escenas de la serie de Netflix. Sin embargo, la casa donde vive la familia de Daniel-San podría no estar disponible pronto, pues se ha puesto en venta.

La mansión utilizada para filmar la casa LaRusso en “Cobra Kai” está a la venta en la vida real. Esto ha llevado a muchos fans a preguntarse a ¿qué significa para el futuro de la serie que está próxima a estrenar su cuarta temporada? Sobre todo porque la franquicia de “Karate Kid” se ha caracterizado por tener muchos accesorios y decorados tradicionales y básicos. Desde el Ford Super De Luxe que el Sr. Miyagi le regaló a Daniel-San y hoy se encuentra en el dojo Miyagi-Do, hasta los momentos memorables vividos en West Valley High School o la propia casa de Daniel LaRusso y su familia.

En la historia, Tory Nichols y el resto de los Cobra Kai llegan a la casa de Sam LaRusso para vengarse de ella y la nueva alianza que había hecho con Miguel Díaz y los Eagle Fang. Mientras tanto, Johnny y Daniel llegaron a un acuerdo con John Kreese: si ganan el próximo torneo All-Valley, John Kreese deja Cobra Kai y se marcha para siempre. Aunque Miyagi-Do y Eagle Fang son mucho más fuertes ahora de lo que han unido fuerzas, Kreese todavía puede tener varios trucos bajo la manga.

Sam LaRusso y Miguel Díaz en la mansión LaRusso antes de la pelea con los Cobra Kai en la tercera temporada (Foto: Netflix)

QUÉ SIGNIFICA LA VENTA DE LA CASA LARUSSO PARA EL FUTURO DE “COBRA KAI”

Recientemente se anunció que la casa utilizada como lugar de rodaje de la mansión LaRusso está en el mercado por $ 2.65 millones. Dado que la temporada 4 de “Cobra Kai” comenzó a filmarse en enero de 2021 y concluyó a finales de abril, es seguro que Daniel, Amanda, Sam y Anthony seguirán disfrutando del lujo de su hogar. No obstante, la venta en la vida real significa que probablemente no estará disponible si el programa obtiene una temporada 5.

La consecuencia específica que esto tiene sobre los protagonistas podría depender del resultado de la pelea de Daniel y Johnny contra John Kreese. Si bien el cambio podría ser para mejor, también podría significar que Daniel perderá su casa y el concesionario de LaRusso Auto Group, lo que demuestra cuán lejos está dispuesto a llegar Kreese para derrotar a sus enemigos.

La casa LaRusso en la vida real (Foto: Netflix)

Si la temporada 4 de “Cobra Kai” sigue adelante con las teorías que apuntan a un regreso de Terry Silver, es más probable que el rico villano de “Karate Kid Parte III” al menos intente lastimar financieramente a la familia LaRusso, causando que Daniel y Amanda pierdan su casa y su negocio.

Sin embargo, también vale recordad que “Cobra Kai” no ha estado ajena a los cambios inesperados. Por ejemplo, el final de la temporada 3 tuvo que filmarse en la casa de LaRusso en lugar del dojo Miyagi-Do debido al mal tiempo. Ahora, la cuarta entrega no tendrá los mismos coordinadores de acrobacias que las tres temporadas anteriores. No hay duda que la serie seguirá evolucionando a medida que ocurran más circunstancias imprevistas dentro y fuera de la pantalla, algo que garantiza más giros y vueltas impactantes.