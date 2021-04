“Cobra Kai” de Netflix es un crisol de personalidades fuertes y personajes poderosos. Desde personajes originales de “The Karate Kid” como Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) y John Kreese (Martin Kove) hasta recién llegados de la próxima generación como Miguel Díaz (Xolo Maridueña), Tory Nichols (Peyton List) y Robby Keene (Tanner Buchanan), la serie está repleta de patadas acrobáticas e ingenio mordaz.

Aún así, todo buen programa necesita un personaje que lo vincule todo, y para “Cobra Kai”, ese personaje es Sam LaRusso de Mary Mouser. Quizás más que nadie en el programa, ella es un componente integral de las historias o motivaciones de muchos otros personajes, además de ser un personaje completamente realizado con su propia historia.

Algunos fanáticos incluso especulan que ella tenía una conexión cercana aún no revelada con el Sr. Miyagi antes de la muerte del viejo maestro e incluso puede haber entrenado con él. Un papel como ese puede ser engañosamente difícil de interpretar, pero Mouser demuestra episodio tras episodio que tiene las habilidades de actuación necesarias. Nació en 1996, por lo que es fácil suponer que la carrera de la joven actriz apenas ha salido del punto de partida.

Sin embargo, esto no podría estar más lejos de la verdad. Mouser ha estado actuando durante la mayor parte de su vida, y tiene una cantidad realmente asombrosa de créditos en películas y televisión para su edad. Pero, ¿Cómo terminó en este punto y qué estaba haciendo antes de convertirse en la descendiente de la familia LaRusso? Echemos un vistazo a la transformación de Mary Mouser desde la infancia a “Cobra Kai”.

MARY MOUSER: LA EVOLUCIÓN DE LA ACTRIZ SAM LARUSSO DESDE NIÑA

Mouser es creadora de contenido y ha conseguido más de 340,000 de suscriptores en su canal de YouTube. (Foto: Instagram)

Mary Mouser comenzó a actuar cuando era muy, muy joven. De hecho, su primer crédito como actriz se remonta a 2004 y, en 2005, ya había dejado su huella como parte integral de la torturada existencia del agente del Servicio de Investigación Criminal Naval más dura de la televisión.

El papel de Mouser en “NCIS” puede que no haya sido el más visible, pero se encuentra entre los más importantes. Mouser interpretó a Kelly Gibbs, la hija del agente especial de NCIS Leroy Jethro Gibbs y una parte importante de su trágica historia de fondo.

En 2009, la diagnosticaron diabetes tipo 1, también conocida como diabetes juvenil. (Foto: Instagram)

En la temporada 3 del programa de CBS, los espectadores descubren que el hosco y reservado Gibbs perdió a su hija y esposa cuando un miembro del cartel de la droga llamado Pedro Hernández los mató. El vengativo Gibbs pronto asesinó a Hernández a cambio, y la combinación de este crimen secreto y la pérdida de su familia constituye una gran parte del oscuro y angustiado pasado del líder del equipo “NCIS”.

Mouser apareció en media docena de escenas de flashback entre 2005 y 2010, aunque los fanáticos no siempre han estado contentos con esta historia increíblemente oscura, estableció la memoria de Kelly como una parte importante del personaje de Gibbs y, como tal, el papel de Mouser influyó mucho en la estructura misma del procedimiento policial de larga duración.

Mary Mouser tiene una relación amorosa con Brett Pierce, quien también es actor. (Foto: Valerie Macon/Getty Images)

Mary Mouser comenzó a ganar más notoriedad en 2007, cuando la joven actriz protagonizó no menos de dos papeles dignos de mención. En el aspecto cinematográfico, apareció en la película para televisión de The Hallmark Channel “A Stranger’s Heart” como Sarah “Cricket” Cummings, una niña huérfana cuyos corazones de padres fueron trasplantados a Callie y Jasper, quien a su vez, comenzó a sentir una conexión misteriosa tanto con Cricket como entre ellos.

También apareció en un papel importante en “Life Is Wild”, el drama en serie de The CW sobre una gran familia mixta que se muda de Nueva York a Sudáfrica, mientras el padre se convierte en veterinario en una reserva de caza. Ambos papeles fueron bastante aclamados, hasta el punto de que Mauser obtuvo una nominación cada uno en los premios Young Artist Awards 2008. Desafortunadamente, “Life Is Wild” no superó la temporada 1 y, como tal, la joven actriz se encaminó hacia nuevas aventuras.

Mouser ama cantar y está aprendiendo a tocar la guitarra, pero por el momento la música es solo un pasatiempo. (Foto: HOLA!)

Antes de que su carrera como actriz diera un giro nuevo y vertiginoso como Sam LaRusso, Mary Mouser interpretó a una hija muy diferente en la comedia dramática médico-criminal de ABC “Body of Proof”. Lacey Fleming, es hija de la médica forense Dra. Megan Hunt y su ex marido, abogado Todd Fleming. El personaje pasa la primera temporada en gran parte al margen, pero Mouser fue elevado al elenco principal durante las siguientes dos temporadas hasta la cancelación del programa en 2013.

En una entrevista con Brief Take, Mouser recordó este período de su vida con cariño, especialmente porque se puso a trabajar con Delany. “Tuve una gran experiencia en un programa en el que estaba llamado “Body of Proof”, dijo la actriz. “Trabajé con Dana Delany durante tres años y desde mi yo de catorce años hasta mi yo de diecisiete años, y todas las cosas por las que pasé en ese período, las considero su familia”.

Ella admitió que vio las películas de “Karate Kid” recién cuando la escogieron como Sam en “Cobra Kai” (Foto: CLIO)

Mary Mouser después de que terminó “Body of Proof”. En 2014, se unió a la temporada 4 del thriller político de ABC “Scandal” con un giro apropiadamente escandaloso. Según Entertainment Weekly, los conflictos de programación de la actriz original Madeline Carroll llevaron a Mouser a asumir el papel de Karen, la hija rebelde de Fitz y Mellie Grant, a quien no le importaba menos el juego político, lo cual es una vergüenza, ya que sus padres son los presidentes 45 y 46 de los Estados Unidos.

El mandato de Mouser como la Karen propensa a los escándalos fue en última instancia breve, ya que apareció en solo dos episodios. Afortunadamente, continuó trabajando de manera constante y, en 2016, obtuvo su siguiente papel recurrente, que no podría haber sido más diferente al de la hija de dos presidentes: una de las adolescentes desesperadas en el programa de terror de zombis de la escuela secundaria de Hulu “Freakish”.

Cuando no está revisando sus guiones o ensayando en el set la actriz pasa el tiempo leyendo enormes libros, incluso tiene una lista de cosas por leer. (Foto: Twitter)

Mouser interpretó a Mary Jones, la hermana del personaje principal Grover. El papel es jugoso y está lejos de su tarifa básica de “chica final”, ya que Mary es mordida desde el principio y pasa su tiempo en el programa convirtiéndose lentamente en un monstruo al estilo zombie, o “freak”, como los llama el programa. Como este fue el último papel importante de Mouser antes de unirse a “Cobra Kai”.

Y luego está “Cobra Kai”. Las habilidades físicas y la capacidad de Mary Mouser para canalizar una combinación de determinación e incertidumbre similar a la de Ralph Macchio la convierten en la elección perfecta para el maestro de artes marciales LaRusso de segunda generación del programa. Sin embargo, a pesar de encajar perfectamente en el papel, Mouser casi pierde la oportunidad de conseguirlo, porque, como reveló en un episodio de “The Netflix After Party” a través de CBR, no se despertó a tiempo para su audición.

“Obtuve mi audición inicial y supongo que no puse ninguna alarma”, dijo la actriz. “Me desperté cuando mi novio me llamó y me dijo: ‘Oye, ¿cómo te fue en la audición?’ Yo estaba como, ‘¿Qué audición?’ Él estaba como, ‘Tienes esa audición’. Yo estaba como, ‘Bien’ “. Afortunadamente, Mouser tuvo una segunda oportunidad y, evidentemente, la aprovechó al máximo. “Cobra Kai” se convirtió en un fenómeno de Netflix y la convirtió en un nombre familiar a una edad bastante joven, y con más de 50 créditos a su nombre en esta etapa temprana de su carrera, no se sabe hasta dónde llegará.