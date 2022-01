¿Mike Barnes aparecerá en “Cobra Kai”? La popular serie de Netflix podría tener al personaje protagonizado por Sean Kanan en su temporada 5. Al menos ese es el deseo de los fanáticos de la historia que retoma lo visto en las películas de “Karate Kid”. Esto es lo que se sabe del retorno del rival de Daniel LaRusso (Ralph Macchio), compañero de Johnny Lawrence (William Zabka) y discípulo de Terry Silver (Thomas Ian Griffith), quien volvió a la ficción en la temporada 4 para poner en aprietos a sus enemigos.

Los nuevos episodios de la producción apareció en la plataforma de streaming el 31 de diciembre de 2021. Y, por supuesto, estuvieron marcadas por el retorno de Silver a la trama dejada en “Karate Kid 3″.

Ahora, muchos fans de la serie de Netflix han pedido que Mike Barnes retorne a la historia, sobre todo por el exitoso regreso de Terry Silver en la ficción protagonizada por Zabka y Macchio.

El público quiere ver a Sean Kanan como Barnes para que se vuelva a enfrentar a LaRusso como en el cierre de la recordada saga. Entrenado por Terry Silver y John Kreese, el villano dejó una huella en el acto de rebeldía de LaRusso.

Terry Silver en la temporada 4 de "Cobra Kai". (Foto: Netflix)

¿MIKER BARNES VOLVERÁ A “COBRA KAI” 5?

Mike Barnes, interpretado por Sean Kanan, podría regresar a la ficción en la temporada 5 de “Cobra Kai”, no solo por el pedido de los fanáticos, sino por algunas pistas que se ha dejado en los episodios vistos en la serie de Netflix.

Si bien no hay ninguna información oficial sobre la inclusión de Kanan en el elenco, los fanáticos han relacionado su posible retorno por las palabras de Terry Silver cuando arrestan a Kreese: buscará a un antiguo amigo para que le ayude a manejar el dojo.

También se ha conectado que Barnes podría ocupar el lugar del padre de Miguel, quien lo abandonó y escapó a México por ciertos problemas no especificados. Esa sombra podría ser, para muchos fans de “Karate Kid”, la del luchador Mike Barnes.

Sean Kanan en el papel de Mike Barnes durante “Karate Kid 3” (Foto: Sony Pictures Home Entertainment)

¿QUÉ PASÓ CON SEAN KANAN?

Después de su participación en la popular película de 1989, Kanan apareció en la serie de televisión de Fox “The Outsiders” donde dio vida a Gregg Parker. En 1993 se unió al elenco principal de “General Hospital”, donde encarnó a Alan James “A. J.” Quartermaine Jr.

Por este último rol fue nominado a un premio en la categoría de Revelación Destacada por la revista Soap Opera Digest. Dejó la serie en 1997 y 15 años más tarde (2012) regresó para interpretar al mismo personaje hasta el 29 de abril de 2014.

En 1999, Kanan se unió al elenco de la ficción de NBC “Sunset Beach” y dio vida a Jude Cavanaugh. Un año después fue Deacon Sharpe en “The Bold and the Beautiful”, rol que también desempeñó en “The Young and the Restless”.

Posteriormente, Sean Kanan protagonizó varios largometrajes y compitió en la tercera temporada de la versión italiana de “Dancing with the Stars” en 2006. En 2009, estelarizó la cinta independiente “Abracadabra”, que se proyectó en el Festival de Cine de Cannes. En mayo de siguiente año, apareció en “My Trip to the Dark Side”.

Asimismo, escribió “The Modern Gentleman; Cooking and Entertainment with Sean Kanan”, publicado por Dunham Books. En 2016, recibió la estrella número 400 en el Paseo de la Fama en Palm Springs.

Sean Kanan también creó el drama digital “Studio City”, dirigido por Timothy Woodward, Jr, como una carta de amor algo autobiográfica a los Daytime Soaps.

Sean Kanan en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Sean Kanan / Instagram)

¿CUÁNDO LLEGARÁ “COBRA KAI 5″ A NETFLIX?

Con calendario en mano de los lanzamientos de “Cobra Kai” a lo largo de sus cuatro temporadas, calculamos la fecha del lanzamiento de la entrega cinco.

Si bien, la temporada 1 se estrenó el 2 de mayo de 2018, mientras que la temporada 2 llegó el 24 de abril de 2019, todo hacía suponer que iba a seguir ese rango, pero luego de trasladarse de YouTube a Netflix y la llegada de la pandemia por el COVID-19 hubo algunos retrasos significativos. Es así que la tercera entrega se estrenó el 1 de enero de 2021 y la cuarta el 31 de diciembre de 2021. Tomando en cuenta esas fechas podríamos sacar la fecha de estreno de la entrega cinco. Para saber más HAZ CLIC AQUÍ.

Daniel LaRusso y Johnny Lawrence en "Cobra Kai". (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “COBRA KAI”?

Cobra Kai se convirtió en el gran campeón, lo que significa que se extenderá por toda la ciudad, mientras que Miyagi-Do y Eagle Fang Karate deberán cerrar para siempre. Sin embargo, hicieron trampa para ganar, Terry le pagó a uno de los jueces para favorecer a su dojo. Tory descubrió la verdad, pero ¿renunciará a su tan anhelado trofeo y lo acusará?

Pero esa no fue la única jugada de Silver. Para deshacerse de Kreese, persuadió a Mantarraya de denunciarlo por su ataque. Con John fuera del camino, ¿qué pasará con Cobra Kai? ¿Qué sucederá con Johnny, Daniel y sus estudiantes?

Luego de quedar fuera de la competencia, Miguel se fue a México a buscar a su padre, aunque Johnny prometió traerlo de regreso, no será algo sencillo, sobre todo, porque el joven tomó esa decisión después de que Lawrence lo llamara Robby cuando estaba borracho. ¿Quién es el padre de Miguel? ¿Cómo reaccionará al conocer a su hijo? ¿Intentará recuperar a Carmen?

Por otro lado, Daniel no planea dejarle el camino libre a Cobra Kai, así que también consigue refuerzos, se trata de Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), ¿significa que les enseñará a sus alumnos la técnica secreta de Miyagi? Además, ¿qué pasará con Anthony y Kenny en la quinta temporada? ¿Qué hará Robby tras reconciliarse con su padre?

El pasado y las rivalidades no se olvidan.