¿Qué pasará en “Cobra Kai 5″? Tras el exitoso cierre de la temporada 4, se espera la pronta llegada de los nuevos episodios de la serie de Netflix, los cuales ya se encuentran filmados. La ficción protagonizada por Ralph Macchio y William Zabka, quienes tienen estas edades, será una gran sorpresa para sus seguidores, de acuerdo a Jon Hurwitz, Josh Heald y Hayden Scholssberg, los creadores de la secuela de la saga de “Karate Kid”.

La nostalgia ochentera y las artes marciales recuperaron su mayor vigencia con la aparición de la producción televisiva que retoma la clásica historia después de veinte años. En un inicio, apareció a través de un servicio exclusivo de YouTube.

Sin embargo, la popularidad del programa aumentó cuando Netflix compró los derechos y siguió con la trama. Ahora, “Cobra Kai” se encuentra a puertas de estrenar su temporada 5, después de haber dejado una serie de episodios celebrados por sus seguidores.

Ante la expectativa, los escritores del drama de acción han contado lo que se verá en la pantalla, jugando con los deseos más profundos de los seguidores de Daniel LaRusso, Johnny Lawrence y otros personajes que volvieron después de varias décadas de haber debutado en la cine por primera vez.

Los protagonistas de la temporada 4 de "Cobra Kai". (Foto: Netflix)

¿QUÉ PROMETE LA TEMPORADA 5 DE “COBRA KAI”?

De acuerdo a Jon Hurwitz, Josh Heald y Hayden Scholssberg, escritores de “Cobra Kai”, la serie de Netflix tendrá una trama difícil de predecir, en comparación con la anterior entrega que apuntaba a un torneo. Así lo comentaron en una entrevista reciente con Deadline.

“En la temporada 4, todos sabían que nos dirigíamos hacia un torneo; en la temporada 5, nadie sabe hacia dónde nos dirigimos”, manifestó Hurwitz. También no aceptó ni descartó que aparecieran personajes de la saga cinematográfica de “Karate Kid”, como sucedió con Terry Silver (Thomas Ian Griffith), generando más expectativa por lo que saldrá en la pantalla.

“Lo hacemos, porque ya lo hicimos. Hay mucha locura; si eres fanático de la franquicia, tal vez aparezcan algunas caras conocidas, tal vez no; va a haber mucho karate”, manifestó al mencionado diario.

Heald también recalcó que los nuevos episodios serán impredecibles pero que la acción está asegurada y que los malos deberán rendir cuentas por lo sucedido en la temporada 4. “Los malos ganaron en la temporada 4, por lo que habrá mucho que pagar, ya sea que haya más fuego infernal o retribución”, explicó.

Agregó que tienen pensado en un final para “Cobra Kai”, pero que todavía no saben cuántas temporadas necesitarán para llegar a ese punto. Por el momento, están disfrutando el momento de contar una gran historia de artes marciales. “Tenemos algunas temporadas más ya planeadas”, detalló.

William Zabka, Xolo Maridueña y Jacob Bertrand en la popular serie "Cobra Kai". (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ RAZÓN RALPH MACCHIO NO FORMÓ PARTE DE “KARATE KID 4″?

Por otro lado, el mismo Ralph Macchio ha contado el motivo de que no estuviera en “Karate Kid 4″: el estudio no habría querido tener a un hombre de 28 años luchando con artes marciales en la película. Básicamente, fue por la edad del actor que no contaron con él en la cinta que protagonizó Hilary Swank.

Así lo contó Macchio en 2018, cuando fue entrevistado por Uproxx, donde manifestó que tenía resentimientos hacia Pat Morita por continuar la saga sin él o a Swank por tener el papel protagónico. Dejó en claro que se enteró que los responsables originales de “Karate Kid” no formaron parte de dicha cinta de 1994 y que nunca se acercaron a él.

“Fue un poco extraño para mí. Realmente nunca tuve una conversación con Pat sobre eso después. (...) No fue como si vinieran a mí y yo dijera: ‘Oh, no, nunca volveré a hacerlo’. Nada de eso sucedió. Creo que probablemente fue una decisión del estudio y el productor en ese momento: ‘Oye, vayamos por esta dirección, encontremos otro camino a seguir’. Me he encontrado con Hilary Swank una o dos veces y hemos tenido una sonrisa cómplice sobre todo esto”, manifestó Macchio a dicha publicación.

El joven actor Ralph Macchio como Daniel Larusso en la película de "Karate Kid". (Foto: Columbia Pictures)

¿QUÉ PELÍCULA DE “KARATE KID” NO LE GUSTÓ A RALPH MACCHIO?

Además, Ralph Macchio dijo en el podcast “Sway” que “Karate Kid III” no es de su agrado porque no fue un avance para su personaje, Daniel LaRusso.

También manifestó que le parecía que el estudio estaba “rehaciendo la primera película en una especie de caricatura en un sentido sin el corazón y el alma”.

Además, reconoció que Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, creadores de “Cobra Kai”, adoran la tercera película de “Karate Kid”, pero que él no.

