¿Quién será el rival de Tory? La temporada 5 de “Cobra Kai” traerá más sorpresas en su historia y una de estas sería la próxima luchadora que retará al personaje interpretado por Peyton List. La serie de Netflix, que tuvo a Miguel perdiendo el Torneo de Karate de All Valley, también apostaría por una nueva rivalidad dentro de la ficción protagonizada por William Zabka y Ralph Macchio como Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, respectivamente.

La producción televisiva se ha consolidado como una de las más vistas de la plataforma de streaming. La trama se basa en la continuación de la saga cinematográfica de “Karate Kid”, cerca de 34 años después de lo visto en la pantalla grande.

Primero, tuvo su aparición en YouTube, como uno de sus contenidos exclusivos, luego el drama de artes marciales llegó a Netflix, donde alcanzó a tener una popularidad mayor y una serie de renovaciones.

Sin embargo, la temporada 5 ya está grabada, lo que significaría el final de esta parte de la famosa historia de artes marciales. De lo que se verá en la pantalla, se ha especulado de la posibilidad de que Tory tenga una nueva rivalidad después de Sam. ¿De quién se trata?

Peyton List como Tory Nichols en "Cobra Kai". (Foto: Netflix)

¿QUÉ SE SABE DE LA NUEVA RIVALIDAD DE TORY EN “COBRA KAI”?

Tory tendría una nueva rival en la temporada 5 de “Cobra Kai”, dejando atrás sus desencuentros con Sam. Esta es la idea que se han hecho los seguidores de la serie de Netflix por lo visto en los recientes capítulos aparecidos en la ficción protagonizada por William Zabka y Ralph Macchio.

La relación que tiene Tory con Sam ya no es la misma. Hay menos competencia, aunque todavía exista, y parece que la historia exige un cambio en esa dinámica. De esta manera, el personaje de Devon Lee podría ser una gran opción para la nueva rivalidad en la producción televisiva.

Si bien el personaje de Ona O’Brien tuvo un fracaso en la ficción, todo parece indicar que tendrá un mayor crecimiento en los nuevos capítulos. En solo seis meses de entrenamiento, logró dar una gran participación en la temporada 4. Entonces, no es tan inverosímil que Devon demuestra más fuerza y que busque un rival en Tory.

¿JOHN KREESE SEGUIRÁ EL CAMINO DE LA REDENCIÓN EN LA TEMPORADA 5 DE “COBRA KAI”?

Por otro lado, durante la cuarta temporada John Kreese confió mucho en quien durante muchos años fue su amigo, Terry Silver, sin pensar que este último lo traicionaría y que, además, se propuso enviarlo a prisión al creador del dojo “Cobra Kai”.

John Kreese pierde todo al ser arrestado por un crimen que no cometió y se da cuenta que Terry Silver no era quien él pensaba. Esta situación es similar a la que vivió Johnny Lawrence durante la temporada 2 y 3 de “Cobra Kai”. Es por ello que muchos pensarían que el maestro de Johnny podría seguir los pasos de su alumno y tomar el camino de bien.

Durante las primeras temporadas Johnny Lawrence se dio cuenta que el método de enseñanza que aplicaba con sus alumnos no era el adecuado y trató de cambiar e ir por el buen camino. Esto lo consiguió con mucho esfuerzo y con la ayuda, incluso de Daniel LaRusso. Es por ello que John Kreese quien fue traicionado por su mejor amigo pueda redimirse y, quizás, unirse a Lawrence y LaRusso en contra de Terry Silver.

John Kreese en la temporada 4 de "Cobra Kai". (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “COBRA KAI”?

Mientras que Cobra Kai campeonó una vez más el Torneo de Karate de All Valley y anunció la ampliación de su franquicia por toda la ciudad. Miyagi-Do y Eagle Fang, en tanto, deberían cerrar sus puertas para siempre por la apuesta que hicieron sus senseis. Sin embargo, esa no parece ser una opción. Después de todo, Terry Silver hizo trampa para ganar: le pagó a uno los jueces para favorecer a su dojo. ¿Acaso Tory renunciará al trofeo y acusará a su maestro? Ahora, ese no fue el único movimiento de Silver.

Para deshacerse de Kreese, su mayor debilidad, convenció a Stingray de acusar falsamente al sensei de haberlo atacado salvajemente y enviarlo a prisión. Y con John fuera del camino, Terry Silver tiene toda la intención de controlar a los jóvenes del Valle.

Por su parte, luego de quedar fuera de la competencia por una lesión, Miguel viajó a México para buscar a su padre, y si bien Johnny prometió traerlo de regreso, deberá demostrarle que puede ser una figura paterna para él a pesar de la presencia de Robby.

En tanto, para hacer frente a Cobra Kai, Daniel también consigue refuerzos: Chozen Toguchi, el último heredero del Miyagi-Do original y guardián de las técnicas secretas del dojo.

William Zabka como Johnny Lawrence en la serie de Netflix. (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES EL REPARTO DE “COBRA KAI”?

Ralph Macchio como Daniel LaRusso

William Zabka como Johnny Lawrence

Courtney Henggeler como Amanda LaRusso

Xolo Maridueña como Miguel Diaz

Tanner Buchanan como Robby Keene

Mary Mouser como Samantha LaRusso

Peyton List como Tory Nichols

Jacob Bertrand como Eli Moskowitz / Hawk

Gianni Decenzo como Demetri

Martin Kove como John Kreese

Vanessa Rubio como Carmen Diaz

Griffin Santopietro como Anthony LaRusso

Thomas Ian Griffith como Terry Silver

Dallas Young como Kenny

Yuji Okumoto como Chozen Toguchi

Nichole Brown como Aisha Robinson

Paul Walter Hauser como Raymond ‘Stingray’

Dallas Dupree Young como Kenny

Oona O’Brien como Devon

