“Cobra Kai” es la serie que inició en YouTube y, más adelante, dio su salto a Netflix, todavía tiene una temporada más por entregar. Con las líneas de batalla claramente trazadas entre las dos escuelas, no hay duda de que la temporada 4 será incluso más grande que las anteriores y eso es lo que la mayoría de la audiencia espera.

Si las temporadas 1 a 3 fueron un abrebocas, tenemos mucho que esperar en la temporada 4 de “Cobra Kai” en Netflix. Los creadores Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg empezaron con fuerza con la temporada 1, pero también han aumentado constantemente las apuestas, el alcance y las buenas vibraciones nostálgicas con cada nuevo episodio.

El programa desafía a los fanáticos a ver los eventos de “The Karate Kid” y desde otra perspectiva, explora cómo una nueva generación de estudiantes que aplican lecciones del pasado mientras se abren sus propios caminos. También profundiza en la evolución de los personajes de la trilogía original de Película, la rivalidad de Daniel y Johnny.

Esto para revelar que en realidad son más parecidos de lo que jamás se dieron cuenta, yendo tan lejos como para dejarlos en un lugar donde se comprometen con la idea de que son más fuertes juntos en el final de la temporada 3. Se podría decir que es posible que no hubieran podido tomar esa determinación trascendental sin la ayuda de alguien que ha estado en el centro mismo de esa rivalidad todo este tiempo, Ali Mills de Elisabeth Shue.

LO QUE DIFERENCIA LA TEMPORADA 4 DE LAS ANTERIORES ENTREGAS DE “COBRA KAI”

La serie “Cobra Kai” está inspirada en la película “The Karate Kid” y sus secuelas originales. (Foto: Netflix)

El regreso de Ali podría haber sido uno de los momentos más esperados de la continuación de la franquicia y, efectivamente, Heald, Hurwitz y Schlossberg no decepcionaron con la forma en que manejaron su incorporación a la historia de la temporada 3. Si bien la participación de Shue podría haber sido nada más que un cameo de fan service.

Heald, Hurwitz y Schlossberg dieron un paso significativo más allá, justificando completamente su regreso a través de un arco que pintó una imagen vívida de quién es Ali ahora y cómo los eventos de “Karate Kid” contribuyeron a eso, al mismo tiempo que la hace tener un gran impacto en el crecimiento de Daniel y Johnny.

Al final, fue todo un éxito. Pero, en realidad, fue algo en lo que los creadores se arriesgaron un poco. Cuando decidieron terminar la temporada 2 con una toma del teléfono de Johnny con una solicitud de amistad de Ali en la pantalla, en realidad no sabían con certeza que Shue estaría disponible para unirse al conjunto en la temporada 3. Mientras presentaban el Paley Front para el elenco y los creadores de “Cobra Kai”. Hurwitz describió la situación:

Esta producción trae de vuelta a William Zabka como Johnny Lawrence y Ralph Macchio como Daniel LaRusso. (Foto: Netflix)

“Cuando escribimos al final de la temporada 2 que verás este teléfono en la playa, básicamente decimos: ‘Oh, Elisabeth Shue eventualmente vendrá’, y solo estábamos nosotros tratando de que existiera. Creíamos que estábamos haciendo un espectáculo realmente genial y bien intencionado, estábamos orgullosos del trabajo que todos estábamos haciendo y sentíamos que teníamos algo realmente interesante para ella.

“En ese momento habíamos escuchado que había una mentalidad abierta al menos por parte de ella para considerarlo, y en ese momento, nos sentimos seguros de que íbamos a reintroducir su personaje de una manera que fuera tridimensional, que demostró que su personaje había vivido la vida y tiene algunas cosas interesantes por las que está pasando, al mismo tiempo que encaja con un momento en el que sería realmente valioso para los personajes de Johnny y Daniel encontrarse con ella “, explicó.

Entonces, sí, el equipo tenía un trabajo del que estaban orgullosos y se sentían bien con lo que planeaban hacer con el personaje de Ali en el programa, pero incluso entonces, la participación de Shue no fue un bloqueo, pero eso no los detuvo. Hurwitz continuó:

La historia arranca cuando Johnny reabre el dojo Cobra Kai y reaviva su enemistad con Daniel más de tres décadas después de su pelea en 1984. (Foto: Netflix)

“Se reducía un poco al cable de ciertas maneras, pero no aceptamos un no por respuesta cuando se trataba de que el estudio se pusiera nervioso o lo que fuera. Nunca les dijimos nuestro plan de respaldo. Tuvimos uno, pero nunca se lo dijimos. Hicimos que no hubiera opción y que tuvieran que hacer lo que fuera necesario para que finalmente sucediera, porque pensamos que era importante para los fanáticos de The Karate Kid y los fanáticos de Cobra Kai tener esa experiencia satisfactoria de ‘Ali con un yo ‘regresando a este mundo“.

Si bien hay mucho que amar sobre las primeras tres temporadas altamente repetibles de “Cobra Kai”, todos queremos más lo antes posible. “Cobra Kai” terminó recientemente la producción con planes para que los nuevos episodios lleguen a Netflix a finales de este año. El equipo mantiene los detalles de la trama en secreto por ahora, pero Heald ofreció este breve adelanto de sus objetivos para la nueva temporada:

“Todo lo que puedo decir es que fue muy importante para nosotros terminar la temporada 3 de la forma en que lo hicimos con una especie de ‘yah’ como un sentimiento en contraposición a [’aw’] donde fue la temporada 2. Y queremos cumplir con ese sentimiento. Queremos seguir aportando la dopamina que genera esa buena sensación.

“Queremos asegurarnos de que estamos cumpliendo con la piel de gallina, las lágrimas, las carcajadas y los puños. Es la misma receta con diferentes gustos y todo lo demás, pero es aún más grande, así que estamos muy, muy orgullosos de lo que estamos haciendo hasta ahora. No puedo esperar a que veas lo que están haciendo todos “. Expresó satisfactoriamente Heald.