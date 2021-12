Después de un año de espera, los fanáticos de “Karate Kid” y “Cobra Kai” podrán ver la continuación de la historia de los dojos de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, que unieron fuerzas para enfrentarse a John Kreese en el próximo Torneo de karate sub-18 de All Valley.

Los nuevos episodios de la serie de Netflix incluirán el regreso del antagonista Terry Silver, que apareció por primera vez como villano en la película “Karate Kid III” de 1989. Este personaje ayudará a Kreese a vencer a sus rivales.

“No podemos esperar a que todo el mundo conozca a nuestros nuevos personajes y no podemos esperar a que vean este Torneo de All Valley que creemos que es el All Valley más espectacular que ha habido hasta la fecha”, explicó Jo Hurwitz, cocreador de “Cobra Kai”.

Thomas Ian Griffith como Terry Silver en la temporada 4 de "Cobra Kai"(Foto: Netflix)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 4 DE “COBRA KAI”?

La cuarta temporada de “Cobra Kai” se estrenará este viernes 31 de diciembre de 2021 en Netflix, en los siguientes horarios por país:

México: 02:00 am.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 03:00 am.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 04:00 am.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 05:00 am.

España: 09:00 am.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “COBRA KAI”?

Al final de la tercera temporada, los estudiantes de Miyagi-Do y Eagle Fang Karate comienzan a entrenar juntos para afrontar el Torneo de Karate de All Valley, mientras Kreese busca la ayuda de un viejo amigo para detener a Daniel y a Johnny.

En este marco, gran parte de la próxima temporada se centrará en el entrenamiento y la convivencia entre los alumnos de ‘Colmillo de águila’ y Miyagi-do, con el objetivo de derrotar a Cobra Kai. Ahora, si bien, LaRusso y Lawrence comprendieron que tienen muchas cosas en común, sin lugar a dudas, seguirá habiendo diferencias y estallará una que otra rencilla. Después de todo, sus estilos de karate son distintos. Sin embargo, para recuperar a Robby y expulsar a Kreese, tendrán que superar cualquier altibajo que se presente en el camino.