¿Cuál es el libro de Ralph Macchio? El actor de Daniel LaRusso ha anunciado la publicación de sus memorias que llevan el título de “Waxing On: The Karate Kid and Me”, donde hace un repaso y cuenta secretos de su vida como el famoso luchador de artes marciales, personaje que ha retomado en “Cobra Kai”. La estrella de la serie de Netflix, quien trabajó con su hija en la temporada 4, ha sorprendido con su próxima obra.

Sin lugar a dudas, el joven que se convirtió en un gran luchador es el papel que ha marcado la vida de la celebridad estadounidense, con sus matices buenos y malos.

En la actualidad, Macchio ha vuelto a formar parte de ese universo de artes marciales, con el éxito de “Cobra Kai”, y por ello sus recuerdos de sus inicios en “Karate Kid” han sido pertinentes para entender más sobre su personaje.

Tras el término de la temporada 4 de la serie, que protagoniza con William Zabka como Johnny Lawrence, Macchio abre su corazón y memoria para que los fanáticos de “Karate Kid” recuerden y descubran lo que ha significado Daniel LaRusso en la vida de la estrella.

Daniel LaRusso en pleno entrenamiento. (Foto: Sony Pictures)

¿QUÉ SE SABE DE LAS MEMORIAS DE RALPH MACCHIO?

Las memorias del actor Ralph Macchio, quien da vida a Daniel LaRusso en “Cobra Kai”, saldrán a la venta el 18 de octubre en Estados Unidos y tendrá el título de “Waxing On: The Karate Kid and Me”. Así lo anunció el artista a través de People.

De esta manera, la celebridad contará todo lo que no se sabía de los 38 años que viene interpretando al luchador de artes marciales, entre la saga de “Karate Kid” y la actual “Cobra Kai”, que coprotagoniza con William Zabka como Johnny Lawrence.

“Escribí la mayor parte del libro entre los días de rodaje de las temporadas 4 y 5 de la serie Cobra Kai. (...) Fue un viaje bastante emotivo sumergirme en los recuerdos y experiencias de conseguir el papel y la realización de la película original; mis relaciones con los extraordinarios cineastas y compañeros de reparto. La magia del Sr. Miyagi”, manifestó el artista a dicho medio de comunicación.

Macchio, además, ha dicho que contará detalles inéditos del rodaje de “Karate Kid”, como lo que hay detrás de la patada grulla, así como las teorías y debates dentro de las películas, siempre mirando el presente de “Cobra Kai”.

¿QUÉ PELÍCULA DE “KARATE KID” NO LE GUSTÓ A RALPH MACCHIO?

Por otro lado, Ralph Macchio dijo en el podcast “Sway” que “Karate Kid III” no es de su agrado porque no fue un avance para su personaje, Daniel LaRusso.

También manifestó que le parecía que el estudio estaba “rehaciendo la primera película en una especie de caricatura en un sentido sin el corazón y el alma”.

Además, reconoció que Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, creadores de “Cobra Kai”, adoran la tercera película de “Karate Kid”, pero que él no.

Ralph Macchio en el personajes de Daniel Larusso en "Karate Kid". (Foto: Columbia Pictures)

¿QUÉ DIJO RALPH MACCHIO SOBRE EL REGRESO DE TERRY SILVER?

Macchio, además, no solo celebró la llegada de Silver a la serie “Cobra Kai”, sino que también comentó que ha sido un retorno muy planificado para la historia de Netflix.

“Siempre han tenido eso en la mira: cuándo traer de vuelta a Terry Silver y en qué capacidad. Y qué papel juega con respecto a los personajes de Kreese, de Johnny Lawrence, de LaRusso, es otra llave en nuestra serie de kárate”, comentó.

Cobra kai y sus innumerables referencias en cuanto a la trilogía de películas de karate kid, incluyendo pistas para saber lo que podría ocurrir más adelante