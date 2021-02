En la temporada 3 de “Cobra Kai”, Miguel Díaz, interpretado por Xolo Maridueña, salva a Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka, como sensei. La tercera entrega comienza con el exlíder Cobra Kai perdiéndose de control, resultado de una pelea casi fatal entre su mejor alumno, Miguel, y su hijo biológico, Robby Keene.

En la temporada 3 de “Cobra Kai”, Johnny experimenta un renovado sentido de propósito al ayudar a su protegido del dojo y este también evoluciona hasta un punto milagroso, curándose de la lesión que tuvo en la parte dos del programa en tiempo récord y sin necesidad de más rehabilitación que un entrenamiento con su sensei.

Sin embargo, no siempre los actores tuvieron una buena química entre ellos. De hecho, Xolo Maridueña comentó en una ocasión que pensaba que tanto William Zabka como Ralph Macchio eran personas muy diferentes a como se presentaron, admitiendo que los había juzgado antes de siquiera conocerlos personalmente.

¿Qué dijo exactamente y por qué tuvo una mala impresión de estos actores? Las estrellas de “Cobra Kai” se comportan como mejores amigos dentro y fuera de la pantalla chica, con una amistad creciendo con cada temporada trabajando juntos. Esto fue lo que dijo el joven actor a Page Six.

¿POR QUÉ XOLO MARIDUEÑA TUVO UNA MALA IMPRESIÓN DE RALPH MACCHIO Y WILLIAM ZABKA?

Al parecer, Xolo Maridueña pensaba que William Zabka y Ralph Macchio eran difíciles de tratar (Foto: Netflix)

Cuando un actor empieza un proyecto en el cine o la televisión, los actores suelen pasar castings para conseguir un papel, pero a veces no solo pesa el hecho de hacerlo bien, sino también una buena química con el reparto del elenco principal. En el caso de “Cobra Kai” esto también fue verdad, aunque con una ligera diferencia.

Al ser una secuela de una franquicia de películas de hace varios años, algunos actores fueron llamados directamente para volver a hacer de sus papeles sin un casting como tal, sino porque simplemente ellos tenían que volver. Así fue como William Zabka y Ralph Macchio volvieron a ponerse en los zapatos de Jonny Lawrence y Daniel LaRusso respectivamente.

Con esto en mente, cuando Xolo Maridueña consiguió el papel de Miguel Díaz en “Cobra Kai”, tuvo un pequeño atisbo de duda con respecto a trabajar en la serie, teniendo una mala impresión de sus actores principales porque se habían convertido en estrellas desde muy pequeños y esto podría habérseles subido a la cabeza:

Miguel Díaz (Xolo Maridueña) y Sam LaRusso (Mary Mouser) en el clímax de "Cobra Kai" temporada 3 (Foto: Netflix)

“Para ser bastante honesto, pensé: ‘Oh, estos tipos van a ser unos idiotas. Se hicieron tan famosos cuando eran tan jóvenes, no hay manera...’ pero incluso en ese primer día, fueron tan jodidamente acogedores”, le dijo a Page Six. “Es mucho más agradable trabajar con personas que son respetuosas que idiotas”.

Si bien muchos conocieron a Xolo en “Cobra Kai”, él también actuó en “Parenthood”. Él le da crédito a sus padres por mantenerlo encaminado. “Uno de los grandes puntos de venta fue que mi madre me dijo: ‘Oye, si quieres actuar, es genial, pero me aseguraré de que no te caigas en el fondo’, porque supongo que cuando Comenzó, muchos niños actores se estaban volviendo locos. Creo que, como cualquier padre, no quieres eso para tu hijo”.

Lo curioso de todo esto, es que Maridueña nunca estuvo tan familiarizado con la franquicia de “Karate Kid”, principalmente porque la primera película se estrenó en 1985, y Xolo Maridueña nació 17 años después de su estreno en el 2002. Él admitió en la entrevista que había visto más el remake del 2010 con Jaden Smith que las películas originales.

Durante el rodaje en California, varios fans se han encontrado con Jacob Bertrand y Joe Seo, quienes interpretan a Hawk y Kyler. El trío junto con Xolo se convierte en un grupo extraño en público: Maridueña dice que sus compañeros actores son frecuentemente objeto de abuso por parte de los fanáticos, mientras que él solo recibe adoración.

“Los comentarios que recibí durante más tiempo fueron: ‘¿Cuándo vas a salir de la cama del hospital? Afortunadamente, la gente puede descansar ahora que salí del coma“, finalizó riendo. Por ahora, los fans agradecen que los actores se hayan llevado bien desde el inicio de las grabaciones y esperan con ansias la temporada 4 de “Cobra Kai”.