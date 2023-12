En el amplio espectro del entretenimiento surcoreano, surge una nueva perla destinada a encantar a la audiencia global a través de Netflix. “Como flores en la arena” (“Like Flowers in Sand” en inglés), bajo la dirección de Kim Jin-woo, el genio responsable de “Queen of Mystery” en 2017, se erige como una brisa revitalizante en el mundo de la televisión. Pero, ¿qué elementos distinguen a esta serie y la hacen tan extraordinaria?

Esta producción es pionera al adentrarse en el fascinante mundo del ssireum, un estilo de lucha en el cual dos jugadores, ataviados con largos cinturones de tela alrededor de la cintura y uno en el muslo, agarran el cinturón del oponente para desplegar diversas técnicas con el objetivo de derribarlos al suelo.

La serie está protagonizada por Jang Dong-yoon, conocido por su participación en “Una dosis diaria de sol”, y Lee Joo-myung, reconocida por su papel en “Veinticinco, veintiuno”. Estos talentosos actores dan vida a personajes atrapantes en un escenario donde la lucha no solo es física, sino también emocional.

Ssireum es un estilo de lucha coreana en la que los jugadores tiran de una tela (Foto: AStory)

SINOPSIS DE “COMO FLORES EN LA ARENA”

En el aguerrido mundo de “Como Flores en la Arena”, la lucha va más allá del cuadrilátero de ssireum. La sinopsis oficial de la serie dice “Un luchador que ha visto mejores días y no puede recuperar su nivel está listo para rendirse, hasta que un reencuentro con una amiga vuelve a encender su pasión”.

Baek-doo, en el umbral de la rendición, se encuentra con su amiga de la infancia, Oh Yoo-kyung, cuya entrada en escena enciende de nuevo la llama de su pasión. Pero no se equivoquen, la serie no es solo sobre el resurgimiento de un luchador, sino sobre los lazos, las alianzas y los giros inesperados que se tejen en el tapiz de este mundo implacable.

Con Yoo-kyung liderando el equipo de gestión del club de ssireum, la serie desentraña una trama de redención y superación. La disolución inminente del equipo pende como una sombra sobre ellos, pero, junto a personajes como Min Hyun-wook y Joo Mi-ran, así como el nuevo entrenador Kwak Jin-soo y el fiel amigo Cho Seok-hee, se embarcan en una travesía épica para salvarlo.

¿Cómo puedes acceder a esta cautivadora travesía? “Como flores en la arena” está disponible en el catálogo de Netflix.

Por ello, si quieres disfrutar de esta serie coreana, necesitas una suscripción a la plataforma de streaming.

ACTORES Y PERSONAJES DE “COMO FLORES EN LA ARENA”