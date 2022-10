¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILER! Desde su llegada a los cines, el 20 de octubre de 2022, “Black Adam” ha tenido una buena recepción de la audiencia, aunque la crítica está dividida. Si bien, la película basada en personajes de DC Comics atrapó al público, uno de los aspectos que más llamó la atención e incluso cautivó a los espectadores fue la escena posterior a los créditos. Nos referimos a la aparición de Superman, interpretado por Henry Cavill.

Tomando en cuenta que las últimas apariciones (cameos) de este superhéroe en otras producciones como “Shazam” y “Peacemaker” eran solo siluetas y se evitaba mostrar su rostro, en esta ocasión ocurrió todo lo contrario para alegría de sus seguidores. Con esto se confirma el regreso del actor en su icónico personaje.

Sin embargo, antes de que lo viéramos en la escena post-crédito, se tenía planeado otra versión original muy distinta. A continuación, te contamos de qué se trataba.

Casi 5.000 años después de obtener los poderes supremos de los antiguos dioses, Black se libera de su tumba terrenal, listo para desatar su particular forma de justicia en el mundo moderno (Foto: DC Films / New Line Cinema)

¿QUÉ HABÍAN PLANEADO ORIGINALMENTE PARA LA ESCENA POST-CRÉDITO DE “BLACK ADAM”?

Para entender el contexto, primero explicaremos qué se vio en la escena donde aparece Superman y luego qué se había planeado originalmente.

¿Qué vimos en la escena post-crédito?

Si hacemos un recuento de lo que sí se vio en la escena post-crédito de la película, describiremos a Black Adam en medio de las ruinas del templo de Kahndaq cuando de pronto aparece un dron mostrándole una imagen holográfica de Amanda Waller, quien le exige quedarse en ese lugar e informa que ha solicitado ayuda fuera del planeta para que cumpla. Él creyendo que tiene el control, destruye el drone y señala que le envíe a quien quiera. Es en ese instante que aparece Superman y le comenta: “Debemos hablar”.

¿Qué íbamos a ver inicialmente en la escena post-crédito?

En una entrevista a The Hollywood Reporter, el director de fotografía de “Black Adam”, Lawrence Sher, contó cuál iba a ser la escena original que se había grabado para las escenas post-crédito, el cual no incluía la presencia de Henry Cavill. Para ello, primero se grabó la escena del protagonista, interpretado por Dwayne Johnson, una vez concluida esta primera parte, el equipo comenzó a armar la otra mitad que correspondía al ‘Hombre de acero’, obviamente para ese momento aún no se tenía confirmada la presencia del actor de “The Witcher”.

Es así como armaron la escena con un doble que solo iba a mostrar su cuerpo, por lo que se tomó una versión de Superman de 1978. Una vez que tuvieron todo, realizaron el rodaje, pero nunca se mostraba el rostro del histrión, solamente el emblema que lo identifica. Es decir, íbamos a ver la presencia del superhéroe, aunque sin cabeza porque Henry Cavill no estaba incluido. Su rostro iba a aparecer como las veces anteriores: oscurecido, mientras se paraba frente a Black Adam.

Por fortuna, se logró conversar con Cavill para que aparezca en la película; caso contrario, se hubiera seguido la tendencia de cameos del superhéroe sin rostro. Recordemos que desde la “Liga de la Justicia”, de 2017, no se veía al actor en su papel.