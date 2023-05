La octava temporada de “El señor de los cielos” llegó a su fin. Por ello, el lanzamiento del capítulo final de la temporada 8 ha estado lleno de expectativas por parte de los fanáticos de la historia sobre Aurelio Casillas.

La serie se ha emitido por cinco meses por Telemundo, canal de televisión que se transmite por cable. El canal compartía de lunes a viernes un capítulo nuevo, así que si por alguna razón no veías el episodio no había forma de hacerlo, ya que no lo repetían en el canal.

Aunque, algo que muchos no sabían es que hay una forma oficial de ver la serie gracias a Telemundo, a continuación te contamos sobre eso para que evites exponer tu computadora o laptop a virus por ingresar a páginas inadecuadas.





¿Cómo ver el capítulo final de la temporada 8 de “El señor de los cielos” si te lo perdiste?

Desde el martes 23 de mayo por la noche vas a poder encontrar en el canal oficial de YouTube de Telemundo el episodio final de la serie. Aunque, solamente será un resumen porque no colocan el capítulo completo.





¿Cuánto dura el último capítulo de “El señor de los cielos: temporada 8″?

De acuerdo con el Instagram oficial se la serie, el último episodio de la temporada 8 de “El señor de los cielos” tiene una una duración de 2 horas.





¿Cuándo se estrenó el último episodio de “El señor de los cielos: temporada 8″?

El episodio final de la nueva temporada de la serie se transmitió por Telemundo el lunes 22 de mayo del 2023.





¿Dónde puedes ver los capítulos de “El señor de los cielos: temporada 8″ que ya se transmitieron por Telemundo?

Hasta el momento, los episodios de “El señor de los cielos” que ya se transmitieron puedes verlos en el canal oficial de YouTube de Telemundo.





¿Cuál es la sinopsis de “El señor de los cielos: temporada 8″?

Aurelio Casillas, el capo criminal que muchos creían estaba muerto luego de un largo coma producto de un atentado en su contra no lo está y la octava temporada de la serie se va a enfocar en eso.





Reparto de “El señor de los cielos: temporada 8″





Rafael Amaya (Aurelio Casillas)

Carmen Aub (Rutila Casillas)

Iván Arana (Ismael Casillas)

Isabella Castillo (Diana Ahumada)

Alejandro López (el Súper Javi)

Renata Manterola (Luzma)

Maricela González (La Felina)

África Zavala (Mecha de la Cruz)

Rubén Cortada (Fernando Aguirre)

Yuri Vargas (Tracy Lobo)

Salvador Pineda (Julio Zambrana)

Jorge Cárdenas (Alan Saade)





Tráiler de “El señor de los cielos: temporada 8









¿Dónde puedes ver las temporadas del 1 al 7 de “El señor de los cielos?

Actualmente, las temporadas anteriores de “El señor de los cielos” se encuentran disponibles en el canal oficial de YouTube de Telemundo. Aunque debes tener en cuenta que los episodios no están completos, así que solamente vas a poder ver los momentos más importantes del capítulo.





