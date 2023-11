“El naufragio de una diva” es la serie surcoreana que aterrizó en Netflix el 11 de noviembre de 2023, exactamente dos semanas después de que se estrenó en el canal tvN, el 28 de octubre. La trama se centra en una muchacha que después de 15 años de quedar varada en una isla remota es rescatada e intenta adaptarse a un mundo desconocido con el único propósito de convertirse en una gran artista.

Si quedaste enganchado con la historia de la joven, o quizá recién verás el drama, te damos a conocer qué días se emite un nuevo capítulo, tanto en Corea del Sur como en la plataforma de streaming.

GUÍA DE EPISODIOS DE “EL NAUFRAGIO DE UNA DIVA”

EN COREA DEL SUR

En Corea del Sur, “El naufragio de una diva” se emite los sábados y domingos en el canal tvN a las 21:20 horas (hora local coreana).

Episodio 1: 28 de octubre de 2023

28 de octubre de 2023 Episodio 2: 29 de octubre de 2023

29 de octubre de 2023 Episodio 3: 4 de noviembre de 2023

4 de noviembre de 2023 Episodio 4: 5 de noviembre de 2023

5 de noviembre de 2023 Episodio 5: 11 de noviembre de 2023

11 de noviembre de 2023 Episodio 6: 12 de noviembre de 2023

12 de noviembre de 2023 Episodio 7: 18 de noviembre de 2023

18 de noviembre de 2023 Episodio 8: 19 de noviembre de 2023

19 de noviembre de 2023 Episodio 9: 25 de noviembre de 2023

25 de noviembre de 2023 Episodio 10: 26 de noviembre de 2023

26 de noviembre de 2023 Episodio 11: 2 de diciembre de 2023

2 de diciembre de 2023 Episodio 12: 3 de diciembre de 2023

EN NETFLIX

En la plataforma de Netflix, “El naufragio de una diva” se emite dos episodios cada sábado.

Episodios 1 y 2: 11 de noviembre de 2023

11 de noviembre de 2023 Episodios 3 y 4: 18 de noviembre de 2023

18 de noviembre de 2023 Episodios 5 y 6: 25 de noviembre de 2023

25 de noviembre de 2023 Episodios 7 y 8: 2 de diciembre de 2023

2 de diciembre de 2023 Episodios 9 y 10: 9 de diciembre de 2023

9 de diciembre de 2023 Episodios 11 y 12: 16 de diciembre de 2023

Cabe señalar que es la tercera colaboración entre el director Oh Choong-hwan (“Hotel Del Luna” y “Big Mouse”) y la guionista Park Hye-ryun (“Pinocchio”), luego de las series “While You Were Sleeping” y “Start-up”.