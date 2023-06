“The Idol” es el próximo gran estreno de HBO Max, tras el final “Succession”. Como sabemos, la famosa plataforma de streaming acostumbra deleitar a sus suscriptores con impresionantes producciones que estrenan sus capítulos cada domingo. Entre ellas, destacan títulos como “House of the Dragon”, “The White Lotus”, “The Last Of Us” o “Barry”, por solo mencionar algunos ejemplos.

Ahora, el proyecto de Reza Fahim, The Weeknd y Sam Levinson (también creador de “Euphoria”) busca estar a la altura de sus predecesoras, pues ocupará el horario del prime-time durante el última día de la semana.

No sabemos si lo logrará, ya que ha recibido críticas profesionales negativas luego de su paso por el Festival de Cannes, pero te recomendamos averiguarlo por tu cuenta. En ese sentido, en esta nota, te contamos todo lo que debes saber sobre el lanzamiento de la ficción protagonizada por la actriz Lily-Rose Depp.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE “THE IDOL”?

The Idol se centra en la historia de una aspirante a ídolo pop que se involucra con el líder de un culto contemporáneo. Así se lee en la sinopsis del espectáculo: “Después de que un ataque de nervios descarrilara la última gira de Jocelyn, está decidida a reclamar el estatus que le corresponde como la estrella pop más grande y sexy de Estados Unidos”.

“Sus pasiones son reavivadas por Tedros, un empresario de clubes nocturnos con un pasado sórdido. ¿Su despertar romántico la llevará a nuevas alturas gloriosas o a las profundidades más profundas y oscuras de su alma?”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE LA SERIE “THE IDOL”

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SERIE “THE IDOL”?

“The Idol” se estrenará el domingo 04 de junio del 2023. La primera temporada del show televisivo está compuesta de 6 episodios, por lo que se difundirá un capítulo semanal hasta el 9 de julio.

Fecha de estreno de los episodios de “The Idol”:

Capítulo 1. Fecha de estreno: domingo 04 de junio del 2023.

Capítulo 2. Fecha de estreno: domingo 11 de junio del 2023.

Capítulo 3. Fecha de estreno: domingo 18 de junio del 2023.

Capítulo 4. Fecha de estreno: domingo 25 de junio del 2023.

Capítulo 5. Fecha de estreno: domingo 02 de julio del 2023.

Capítulo 6. Fecha de estreno: domingo 09 de julio del 2023.

La serie "The Idol" está protagonizada por Lily-Rose Depp y el cantante The Weeknd (Foto: HBO Max)

¿A QUÉ HORA VER LA SERIE “THE IDOL”?

La serie de HBO Max llegará a la plataforma de streaming cada domingo a partir de las 9:00 p.m. (ET). De acuerdo a dicha franja horaria, estas son las horas específicas en las que puedes ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Hora de estreno de los capítulos de “The Idol”:

México: 7:00 pm.

Guatemala: 7:00 pm.

Honduras: 7:00 pm.

El Salvador: 7:00 pm.

Nicaragua: 7:00 pm.

Costa Rica: 7:00 pm.

Perú: 8:00 pm.

Colombia: 8:00 pm.

Panamá: 8:00 pm.

Ecuador: 8:00 pm.

Venezuela: 9:00 pm.

Bolivia: 9:00 pm.

República Dominicana: 9:00 pm.

Puerto Rico: 9:00 pm.

Paraguay: 9:00 pm.

Chile: 9:00 pm.

Argentina: 10:00 pm.

Uruguay: 10:00 pm.

España: 3 a.m. del lunes (el día siguiente de la emisión en Estados Unidos)

Abel Tesfaye como Tedros en la serie "The Idol" (Foto: HBO Max)

¿CÓMO VER LA SERIE “THE IDOL”?

“The Idol” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming HBO Max desde su fecha de estreno. Puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.