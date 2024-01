“The Trust: A Game of Greed” (“Confianza: El juego de la codicia” en español) es un reality de Netflix que sigue a un grupo de extraños que compiten por un premio de 250 000 dólares. ¿Lo dividirán en partes iguales o se eliminarán unos a otros para llevarse lo máximo posible?

El programa es producido por Grandma’s House Entertainment, la compañía detrás de “The Misery Index” de TBS y “Catching Kelce” de E!, y Lighthearted Entertainment, la compañía detrás de “The Big D” y “Are You the One?! de MTV. Mientras que la encargada de presentar “The Trust: A Game of Greed” es la veterana periodista y ex corresponsal de CNN Brooke Baldwin.

SINOPSIS DE “THE TRUST: A GAME OF GREED”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “’The Trust: A Game of Greed’ reúne a un grupo de extraños de todos los ámbitos de la vida para una oferta única en la vida: dividir un cuarto de millón de dólares en partes iguales entre ellos.

Así es: cada semana nadie tiene que ser eliminado en este juego. Sin embargo, los concursantes tienen la oportunidad de votar de forma anónima para excluirse de The Trust, lo que aumenta su participación individual en el premio total, pero potencialmente sembrando más desconfianza entre el grupo. Para hacer las cosas aún más arriesgadas, un solo voto puede expulsar a un jugador de la competencia, pero si hay un empate (o si nadie vota), todos podrán disfrutar de la vida en una villa de lujo.

A lo largo de ocho episodios, los concursantes conocerán los antecedentes y los rasgos de personalidad de los demás a través de una serie de pruebas diseñadas para exponer quién trabaja en equipo y quién trabaja por sí mismo. Y ‘The Trust: A Game of Greed’ no lo pone fácil, ya que en cada ronda los jugadores obtienen acceso a The Vault, donde serán tentados con una oferta que los beneficiará individualmente o al grupo en su conjunto. Pero si deciden compartir su decisión con el resto del equipo o guardarse los detalles para ellos mismos, depende totalmente de ellos. ¿Los jugadores dejarán de lado sus diferencias y se unirán? ¿O la codicia los separará?”

Tres de los participantes del reality "The Trust: A Game of Greed" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “THE TRUST: A GAME OF GREED”?

Los primeros cuatro episodios de “The Trust: A Game of Greed” se estrenarán en Netflix el miércoles 10 de enero de 2024, mientras que el resto de capítulos se lanzarán a lo largo de las tres semanas siguientes.

Por lo tanto, para ver el nuevo reality solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE TRUST: A GAME OF GREED”

CONCURSANTES DE “THE TRUST: A GAME OF GREED”

En total son 11 los participantes de la primera temporada de “The Trust: A Game of Greed”. Se trata de hombres y mujeres de diferentes edades que conoceremos en los primeros episodios del reality.