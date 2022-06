Cuando se habla de las películas que han conseguido un gran éxito internacional no se puede dejar de mencionar a la franquicia de “Piratas del caribe” (“Pirates of the Caribbean”, en inglés) donde se vio la gran participación del actor norteamericano Johnny Depp quien dio vida a Jack Sparrow. Junto a él también aparecieron un elenco de reconocidos actores cuyos nombres han quedado en el recuerdo de sus miles de fanáticos.

Durante la primera década de los años 2000 las películas de “Piratas del caribe” se convirtieron en toda una sensación y fueron miles de personas quienes acudieron a las distintas salas de cine a presenciar las increíbles y sorprendentes aventuras que estaban conectadas a lo largo de los siete mares.

Actualmente, el actor Johnny Depp atraviesa por una situación legal con su exesposa, Amber Heard, pero en el ámbito profesional no se puede negar que el artista norteamericano dejó huellas con las distintas películas de la referida franquicia.

Johnny Depp asegura que no volverá a interpretar al Capitán Jack Sparrow en la saga “Piratas del Caribe”. (Foto: Disney)

Es por ello que muchos de sus fans han reconocido el gran trabajo de Johnny Depp en la pantalla grande.

Las películas de “Piratas del caribe” conquistaron a miles de espectadores, aunque también hay quienes que han señalado que no todos los filmes de la franquicia han sido muy exitosos. Es por ello que la famosa marca IMDb ha realizado un ranking de estas películas de la peor a la mejor.

EL RANKING DE PELÍCULAS DE “PIRATAS DEL CARIBE”

Como se mencionó, IMDb ha decidido elegir cuáles han sido las películas de la franquicia de “Piratas del caribe” con mayor éxito durante todos los tiempos y también cuáles se ubican dentro del grupo de las menos favorecidas por el público. Mira cuáles son.

5. “Piratas Del Caribe: Dead Men Tell No Tales”

Si bien esta película, estrenada en el 2017, es la número 4 en el orden de producción de la franquicia, para este ranking ha obtenido el lugar 5. Según Screenrant, este filme ganó mucho dinero y luego de ello llegaría la película número 5 luego de seis años.

Aquí se pudo ver como la historia nos conduce al pasado de Jack Sparrow con nuevos personajes como Henry Turner, así como Carina Smyth Barbossa. El filme tuvo una gran aceptación en distintos países.

Piratas Del Caribe: Dead Men Tell No Tales

4. “Piratas Del Caribe: En Mareas Misteriosas”

Si las tres primeras películas fueron todo un éxito, nadie imaginaba que una cuarta entrega podría producirse; sin embargo, para sorpresa de muchos en el 2011 se estrenó “Piratas Del Caribe: En Mareas Misteriosas”.

Un detalle de este filme es que solo Johnny Depp fue visto nuevamente como el Capitán Jack Sparrow, pues, la gran mayoría de personajes ya no volvió para continuar con las aventuras que conquistaron a los espectadores.

Piratas Del Caribe: En Mareas Misteriosas”

3. “Piratas Del Caribe: En El Fin Del Mundo”

Transcurría el 2007 cuando el mundo vio el estreno de “Piratas Del Caribe: En El Fin Del Mundo”, el filme que, supuestamente, estaba destinado a ser la última de las películas de la trilogía.

Aquí se pudo ver una gran batalla que impactó a los miles de espectadores. También se pudo observar a Calypso, reyes piratas, entre otros personajes, pero lo que más llamó la atención del público fue ver a Jack, Will, Barbossa, Elizabeth y sus amigos acabar con los villanos.

Piratas Del Caribe: En Mareas Misteriosas”

2. “Piratas Del Caribe: El Cofre Del Hombre Muerto”

La película fue estrenada en el 2006 y si bien en un inicio se pensó lanzarla como un filme independiente y único, los creadores nunca imaginaron que su lanzamiento tendría un gran éxito y fue el motivo por el que continuaron las demás películas.

En el filme se vio a importantes rostros como Cutler Beckett, Davy Jones, Bootstrap Bill Turner, Tia Dalma, entre otros.

Piratas Del Caribe: El Cofre Del Hombre Muerto”

1. “Piratas Del Caribe: La Maldición De La Perla Negra”

La primera película de la franquicia titulada “Piratas Del Caribe: La Maldición De La Perla Negra” se ubica en el primer lugar de este ranking y fue estrenada en el 2003.

Las aventuras de los piratas y el enfrentamientos con sus enemigos la hizo muy popular y en la actualidad son muchas las personas que no dejan de mencionar el gran éxito que ha tenido con el pasar de los años.

La gran actuación de Johnny Depp lo hizo merecedor de una nominación a los Oscar por su papel de Jack Sparrow. Precisamente, en esta historia se relata los intentos de Will por salvar a Elizabeth, mientras que Jack Sparrow quería recuperar su Perla Negra que estaba bajo el poder de Barbosa.