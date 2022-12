Cuando pensábamos que Henry Cavill estaba en su etapa “Bad Luck Brian”, se anunció el próximo proyecto en el que participará. Se trata de “Warhammer 40,000″, una adaptación del juego de miniatura que realizará Amazon Studios.

La suerte no estuvo del lado del actor luego de que renunciara a “The Witcher” para retomar la franquicia de “El hombre de acero”, solo para que ese proyecto se cayera a última hora.

Los fanáticos de DC estaban muy emocionados luego de verlo en la escena post-créditos de “Black Adam”. Sin embargo, las cabezas del estudio decidieron resetear el universo, por lo que personajes e historias como la de Superman se volverán a realizar.

Aunque este ha sido un duro golpe para la carrera de Cavill, pues eran dos roles en proyectos grandes, al actor no le faltan ofertas de trabajo y ya anunció su próxima colaboración.

Henry Cavill interpretó a Geralt de Rivia en “The Witcher” de Netflix y a Clark Kent/Superman en las películas de DC como “Hombre de acero” y “La liga de la justicia” (Foto: DC Studios)

¿EN QUÉ CONSISTE “WARHAMMER 40,000″, LA NUEVA SERIE DE HENRY CAVILL?

Henry Cavill anunció que formará parte de la adaptación de “Warhammer 40,000″, una serie que realizará Amazon Studios sobre el conocido juego de miniatura.

Este se sitúa en un futuro muy lejano de la tierra, 40 mil años después para ser exactos, cuando la humanidad debe luchar contra una raza de alienígenas hostiles y criaturas sobrenaturales.

La serie todavía está en desarrollo, al punto que falta elegir un showrunner, el director y guionista que estarán a cargo.

LO QUE DIJO HENRY CAVILL SOBRE “WARHAMMER 40,000″

El actor de 39 años es públicamente amante de los videojuegos y las “actividades geek”, por lo que este proyecto es muy especial para él. Así lo dejó saber en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram el 16 de diciembre de 2022.

“Durante 30 años he soñado con ver un universo de ‘Warhammer’ en acción real. Ahora, después de 22 años de experiencia en esta industria, finalmente siento que tengo el conjunto de habilidades y la experiencia para guiar un universo cinematográfico de Warhammer a la vida”, escribió en la descripción de un video con el logo del juego.

Además, detalló que Amazon es la productora y distribuidora que ha decidido sacar este proyecto adelante. Actualmente, se encuentran en conversaciones finales para concluir la compra de los derechos de “Warhammer”, después de participar en una subasta con otras productoras.

“Asociarnos con Natalie Viscuso en Vértigo ha sido una bendición más allá de las palabras, sin ella quizás no hubiéramos encontrado el hogar perfecto en Amazon. Y tener un hogar como Amazon nos dará la libertad de ser fieles al alcance masivo de ‘Warhammer’. Para todos los fanáticos de Warhammer, prometo respetar esta IP que amamos. Prometo traerte algo familiar. Y me esfuerzo por traerles algo fantástico que, hasta el momento, no se ha visto ¡Para el emperador!”, agregó.

EL PAPEL TENDRÁ HENRY CAVILL EN “WARHAMMER 40,000″

Al estar en sus primeras etapas de desarrollo, todavía no se ha determinado qué papel interpretará Henry Cavill en “Warhammer 40,000″. No obstante, dada su publicación y su categoría como actor, suponemos que será uno de los protagonistas.

Aún falta determinar qué parte de la historia o edición adaptarán para hacer predicciones de un posible personaje, pero quizás podría tratarse de uno de los humanos del Imperio, como el emperador Karl Franz o algunos de sus más leales guerreros.