¿No sabes qué nuevas series y películas ver? Al tener tantas alternativas entre Netflix, HBO Max, Disney Plus, Prime Video o Apple TV+, resulta difícil decidir cuál vale la pena. Por ello, te haremos la vida más fácil con nuestra selección de los mejores títulos que se suman a la cartelera durante la semana del 24 al 30 de abril.

En los días anteriores, les recomendamos novedosas series como “The Diplomat”, “Drops of God” y “Dead Ringers”, que han cautivado al público a poco tiempo de estrenarse.

Asimismo, llegaron nuevas temporadas de otros proyectos como “Bienvenidos a Edén” y “Pálpito”.

En esta ocasión, presentamos una selección variada entre series biográficas, thrillers de espías, historias de DC Comics y películas de clásicos.

Elizabeth Olsen protagoniza la nueva serie de HBO Max, "Love and Death" (Foto: HBO)

LOS MEJORES ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 24 AL 30 ABRIL

1. “Tú también lo harías” (Disney Plus)

Fecha de estreno: miércoles 26 de abril de 2023

¿Tu delatarías a Batman o Robin Hood? Esa es la pregunta que se hacen los personajes en la serie “Tú también lo harías”, después de que fueran testigos en un atraco a mano armada en un bus que fue frustrado luego de que uno de los pasajeros matara a los delincuentes. Los agentes Rebeca Quirós (Ana Polvorosa) y Fran Garza (Pablo Molinero) a cargo del caso deben averiguar si el resto de pasajeros están encubriendo al justiciero.

2. “El amor después del amor” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 26 de abril de 2023

Sueños, rock n’ roll y pérdidas: es lo que se mostrará en “El amor después del amor”, la serie biográfica de Fito Páez. Uno de los íconos más importantes de la escena musical en Argentina no lo tuvo fácil. Desde la primera vez que tocó un piano cuando era un niño y sus inicios junto a figuras como Charly García, hasta el trágico asesinato de sus familiares.

3. “Workin’ Moms” Temporada 7 (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 26 de abril de 2023

Ser madre no es tarea fácil y eso lo saben perfectamente las protagonistas de “Workin’ Moms”, una tragicomedia acerca de cinco mujeres que forman una amistad a través de las clases de sus hijos. El programa originalmente emitido por CBS muestra lo compleja que puede ser la maternidad, pues se entremezcla con los desafíos laborales, las relaciones de parejas y el deseo de mantener su individualidad como personas.

4. “Love and Death” (HBO Max)

Fecha de estreno: jueves 27 de abril de 2023

“En Texas pueden perdonar el asesinato, pero nunca el adulterio”, de esto parte “Love and Death”. La serie de las productoras de “Big Little Lies” cuenta el caso de la vida real de Candy Montgomery (Elizabeth Olsen), una mujer insatisfecha con su vida como una ama de casa en los ochentas, por lo que inicia un riesgoso romance con el esposo de su amiga. Sin embargo, cuando sucede una tragedia, la posibilidad de perder a su familia será el menor de sus problemas.

5. “Sweet Tooth” Temporada 2 (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 27 de abril de 2023

La temporada 2 de “Sweet Tooth” continúa con la historia de Gus (Christian Convery), un niño que es parte humano y parte venado. Él y los resto de híbridos buscan sobrevivir luego de que The Sick haya arrasado con la mayor parte de la población y la armada de Los Últimos Hombres los casen pensando que son una amenaza.

6. “Peter Pan & Wendy” (Disney Plus)

Fecha de estreno: viernes 28 de abril de 2023

“Peter Pan & Wendy” es una nueva adaptación de la novela de J.M. Barrie. Wendy Darling (Ever Anderson) no quiere ir a un internado, tal como es el deseo de sus padres, y el conocer a Peter Pan (Alexander Molony) parece resolverle los problemas. Junto a sus hermanos y Campanita, viajan al País de Nunca Jamás a vivir aventuras, pelear contra el Capitán Garfio (Jude Law) y darse cuenta que, quizás, crecer no sea tan malo.

7. “Afterparty” Temporada 2 (Apple TV+)

Fecha de estreno: viernes 28 de abril de 2023

La temporada 2 de “Afterparty” regresa con un nuevo asesinato que debe resolverse. En esta ocasión, una boda es arruinada luego de que el novio fuera asesinado y uno de los invitados sea el sospechoso. Tiffany Haddish, Sam Richardson y Zoë Chao regresarán como los encargados de encontrar al culpable, además de contar con nuevas adiciones. Tal como su primera entrega, cada episodio mostrará los hechos desde la perspectiva de uno de los personajes.

8. “Las olas del poder” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 28 de abril de 2023

Si te han gustado series como “Queenmaker” o “Scandal”, “Las olas del poder” es la alternativa perfecta para ti esta semana. La serie taiwanesa gira en torno a un equipo de campaña que debe hacer hasta lo imposible para ganar las reñidas elecciones, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles en el sucio mundo de la política.

9. “Citadel” (Prime Video)

Fecha de estreno: viernes 28 de abril

El reparto de “Citadel” incluye a Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden y Stanley Tucci en roles principales, pero si eso no es suficiente para convencerte de ver la nueva serie de Prime Video, te contamos de qué trata. El thriller de espionaje gira en torno a Mason Kane (Madden) y Nadia Sinh (Chopra), dos agentes que se encuentran en un tren cuando ocurre un terrible accidente. Ambos escaparon con vida, pero han perdido la memoria y han tomado nuevos rumbos. Sin embargo, una nueva amenaza los hará salir de la normalidad.

10. “Fatal Attraction” (Paramount+)

Fecha de estreno: domingo 30 de abril de 2023

“Fatal Attraction” es una nueva versión, pero en formato de miniserie, del clásico de los ochentas protagonizado por Michael Douglas y Glenn Close. Cuando Dan Gallagher (Joshua Jackson) inicia un amorío extramarital con Alex Forrest (Lizzy Caplan), nunca pensó que ponerle fin se volvería tan peligroso. Entre viajes al pasado y el presente, el protagonista deberá probar que no la mató.