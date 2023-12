En el amplio mundo del streaming con opciones como Netflix, Prime Video y Hulu, la decisión sobre qué ver puede resultar desafiante. La semana del 4 al 10 de diciembre presenta estrenos que abarcan desde series intrigantes hasta emocionantes películas.

La semana pasada tuvimos estrenos muy esperados como “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, “Candy Cane Lane” y “Mi adorable demonio”.

En esta ocasión, estará llena de nuevas películas, series y muchas de ellas con temáticas navideñas.

LOS MEJORES ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE

1. “LOL” (Netflix)

Fecha de estreno: lunes 4 de diciembre

¿Una película con Miley Cyrus como protagonista? “LOL” es una cinta que sigue la vida de Lola y sus amigos mientras enfrentan las complejidades de la escuela secundaria en un mundo conectado a través de plataformas como YouTube, iTunes y Facebook. La trama se complica cuando la madre de Lola, Anne, descubre accidentalmente el diario revelador de su hija, revelando la creciente brecha de comunicación entre ambas. A través de momentos tanto hilarantes como sinceros, la película explora la dinámica de las relaciones familiares y la adolescencia en la era de la tecnología y las redes sociales.

2. “El juego del calamar: el desafío” Final de la temporada 1 (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 6 de diciembre

“El juego del calamar: el desafío” se presenta como una de las grandes apuestas de Netflix en el género de reality shows. Inspirado en una exitosa serie coreana, el programa recrea juegos desafiantes donde los participantes compiten por un millonario premio. A medida que avanza la competencia, la mayoría de los concursantes ha sido eliminada, dejando solo a los tres finalistas: Mai, Phill y Sam. La intriga se intensifica mientras el público se pregunta quién se llevará la victoria final en este emocionante desafío.

3. “Mi vida con los chicos Walter” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 7 de diciembre

“Mi vida con los chicos Walter” es la adaptación cinematográfica de la popular novela Wattpad de Ali Novak, desarrollada por los productores de “The Kissing Booth”. La película sigue la historia de Jackie, una adolescente de 15 años que enfrenta una tragedia al perder a su familia en un accidente. Obligada a abandonar su vida privilegiada en Manhattan, se muda a la zona rural de Colorado con una familia numerosa y vibrante. En este nuevo entorno, se ve inmersa en una compleja trama romántica entre dos hermanos.

4. “Odio la Navidad” Temporada 2 (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 7 de diciembre

“Odio la Navidad” regresa con su segunda temporada, continuando la historia de una enfermera soltera que, después de mentirle a su familia sobre su nuevo novio, emprende una búsqueda desesperada de pareja para Navidad, con solo 24 días por delante. La trama se complica cuando, en Nochebuena, alguien inesperado aparece en la puerta de Gianna, dejando a los espectadores ansiosos por descubrir quién es.

5. “La banda analógica” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 7 de diciembre

“La banda analógica” es una serie tailandesa que presenta una historia única y conmovedora. Cuando un hombre descubre la enfermedad de su distanciado padre, decide formar una familia ficticia para reunirse con él por última vez. Así nace el “Escuadrón Analógico”. Ambientada en 1990, la trama sigue a cuatro desconocidos que idean un plan para hacerse pasar por una familia y ayudar a sanar una ruptura que ha destrozado a otra familia real. Sin embargo, lo que comienza como un intento noble pronto se convierte en un caos que va más allá del simple entretenimiento.

6. “Dejar el mundo atrás” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 8 de diciembre

Protagonizada por Julia Roberts y Ethan Hawke, “Dejar el mundo atrás” relata la experiencia de una familia que opta por sumergirse en un retiro en una elegante casa de alquiler. No obstante, la serenidad se ve repentinamente perturbada cuando un ciberataque los deja sin comunicación, sumiéndolos en un completo aislamiento. La trama toma un giro aún más intrigante con la inesperada llegada de dos desconocidos a su puerta.

7. ”Merry Little Batman” (Prime Video)

Fecha de estreno: viernes 8 de diciembre

¿Eres fanático de las series animadas de Batman? Entonces, te entusiasmará “Merry Little Batman”, la nueva historia disponible en Prime Video. La trama sigue a Damian Wayne, quien se ve obligado a defender su hogar de los supervillanos empeñados en arruinar las festividades. La combinación de acción, humor y el espíritu festivo crea una experiencia única mientras Damian lucha contra las amenazas y protege la temporada navideña.

8. “Culprits” (Hulu/Star+)

Fecha de estreno: viernes 8 de diciembre

“Culprits” sigue la vida de Joe Petrus, quien, aparentemente inmerso en el sueño americano como prometido y empresario en una tranquila ciudad suburbana, oculta un oscuro secreto. Hace tres años, fue reclutado por la famosa criminal británica Dianne Harewood para participar en un crimen de alto riesgo. Ahora, con un asesino persiguiendo a la tripulación involucrada, Joe se ve obligado a regresar a Londres, confrontar a su antigua pandilla y localizar a Dianne para proteger a su familia y enfrentar los peligros de su pasado.

9. “Your Christmas or Mine 2″ (Prime Video)

Fecha de estreno: viernes 8 de diciembre

“Your Christmas or Mine 2″ presenta una encantadora secuela donde las familias de Hayley y James planean unas vacaciones de esquí en los Alpes para Navidad. Sin embargo, una confusión inesperada lleva a que ambas familias terminen en el alojamiento equivocado, separadas por un valle. En este caótico escenario, James, interpretado por Asa Butterfield, y Hayley, interpretada por Cora Kirk, se encuentran pasando la Navidad juntos con sus respectivas familias.

10. “Doctor Who: The Giggle” (Disney+)

Fecha de estreno: sábado 9 de diciembre

“Doctor Who: The Giggle” se sumerge en una trama intrigante donde la risa de un enigmático títere desata el caos en la raza humana. Cuando el Doctor se entera del regreso del aterrador Toymaker, se ve envuelto en una lucha aparentemente imposible. La narrativa se centra en los desafíos que el Toymaker presenta al Doctor, cuya risa misteriosa se convierte en una herramienta peligrosa que amenaza con desencadenar consecuencias catastróficas.