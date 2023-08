“Cuando Frank conoció a Carlitos” es una película protagonizada por Pablo Turturiello (Frank Sinatra) y Oscar Lajad (Carlos Gardel) que ya puedes ver en streaming. La cinta trata sobre la leyenda respecto a un encuentro entre Gardel y Sinatra cuando el primero realizaba una presentación en la NBC de Nueva York y apareció el cantante estadounidense que en ese momento tenía 19 años.

En ese contexto, Depor tuvo la oportunidad de entrevistar a los protagonistas de la producción para hablar sobre su experiencia en el casting y también lo complicado de interpretar a ambos artistas que forman parte de la historia de la música.

¿Qué creen que fue lo más complicado de interpretar a ambos personajes?

Oscar Lajad: “Fue muy complicado lograr emular su voz (Carlos Gardel) al cantar, por el tema de la técnica que había en ese momento. Fue todo un desafío y más porque había tanta información sobre él cantando. Nadie cantará como Gardel nunca, pero tratamos de emular un poco eso”.

Pablo Turturiello: “Para mi, la presión fue tener que parecerme a Sinatra, pero lo difícil era que Frank no hablaba español y no entendía. Entonces tenía que dar a entender que no lo entendía, cuando en realidad sí lo entendía”.

¿Cuál fue la reacción de cada uno al enterarse que iban a interpretar a Sinatra y Gardel?

Oscar Lajad: “En mi caso yo hice casting sin saber que lo estaba dando. Una amiga había recomendado mi nombre a directores y actores, entonces ellos fueron a ver una función que hacía en un teatro. Luego me citaron para tener una reunión y me contaron sobre el proyecto, así que al principio sí festejé y después pensé Gardel, pero yo ya lo había interpretado en otra producción y un poco había transitado en el personaje, aunque en esta producción se enfocan también en otras cosas”.

Pablo Turturiello: “La experiencia de casting fue muy divertida porque yo no sabía para que era el proyecto. Sabía que buscaban jóvenes que bailen, actúen y canten en inglés, así que yo enviaba videos cantaba canciones de Michael Bublé. Entonces un día audicioné por la mañana y al mediodía pregunté a la productora cuándo van a definir el proyecto y me dice sí ya estás confirmado: eres Frank. Entonces, esa fue mi experiencia de casting”.

"Cuando Frank conoció a Carlitos"

Fecha de estreno: el especial se encuentra disponible desde el 18 de agosto.

¿En qué streaming está la película"?: puedes ver "Cuando Frank conoció a Carlitos" en Disney Plus.

Argumento de "Cuando Frank conoció a Carlitos": el especial trata sobre un leyenda respecto a que en 1934 Carlos Gardel y Frank Sinatra quedaron encerrados en un camarín de Nueva York.

Reparto de "Cuando Frank conoció a Carlitos": Pablo Turturiello (Frank Sinatra) y Oscar Lajad (Carlos Gardel).

