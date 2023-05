Avatar 2: el camino del agua” (“Avatar: The Way of Water”) ha sido una de las secuelas más esperadas del 2022. La película trata sobre lo que ocurre ahora en la vida de Jake, Neytiri y sus hijos.

La cinta que se estrenó más de diez años después de Avatar ha sido nuevamente dirigida por James Cameron. El largometraje trata sobre como Jake y su familia, junto a otros habitantes de Pandora deben encontrar un nuevo lugar para vivir.

A continuación, te contamos el día que “Avatar 2: el camino del agua” llega a streaming y la plataforma que va a tener ala película en su catálogo.





¿Cuándo se estrena “Avatar 2: el camino del agua” en streaming?

La secuela de Avatar y que también es dirigida por James Cameron estará disponible en una plataforma de streaming desde el 7 de junio.





¿Cuánto dura “Avatar 2: el camino del agua”?

La cinta tiene una duración de 3 horas y 12 minutos (equivalentes a 192 minutos), demostrando de esa forma que será media hora más larga que “Avatar”.





¿En qué streaming estará disponible “Avatar 2: el camino del agua”?

La secuela de Avatar y que también es dirigida por James Cameron estará disponible en Disney Plus, el servicio de streaming que tiene una gran variedad de películas, series y documentales tiene un costo de 27.90 soles mensuales. La plataforma permite crear hasta 7 perfiles por cuenta, pero solamente se puede utilizar en 4 pantallas al mismo tiempo.





¿De qué trata “Avatar 2: el camino del agua”?

En esta ocasión, la película tendrá como protagonistas a Jake, Neytiri y a sus hijos, quienes se ven forzados a abandonar su hogar. Por ello, deben explorar otros lugares alrededor de Pandora y que en otras circunstancias no se hubieran imaginado conocer.

Aunque para hacerlo, van a tener que viajar por el agua o alrededor de ella. Asimismo, la familia va a tener que lidiar nuevamente con los humanos y no de una forma muy agradable.





Reparto de “Avatar 2: el camino del agua”





Zoe Saldana (Neytiri)

Stephen Lang general Miles Quaritch)

Sigourney Weaver (doctora Grace Augustine)

Jamie Flatters ( Neteyam, el hijo mayor de Jake y Neytiri)

Britain Dalton (Lo’ak, el segundo hijo de Jake y Neytiri)

Trinity Bliss ( Tuktirey ‘Tuk’, la hija menor de Jake y Neytiri)

Kate Winslet (Ronal, una buceadora libre de los Metkayina)





Tráiler de “Avatar 2: el camino del agua”









¿Dónde puedes ver “Avatar”?

La película se encuentra disponible en Disney Plus y Google Play (para comprar y alquiler), la cinta trata sobre cómo Jake Sully es elegido para participar del proyecto Avatar y de esa forma viajar a un planeta llamado Pandora para extraer un mineral que ese encuentra en ese lugar y que puede ayudar para que la tierra combata una crisis energética que la afecta. La cinta tiene una duración de 162 minutos.





TE PUEDE INTERESAR