“Besos, Kitty” es una serie spin-off de “A todos los chicos de los que me enamoré” (To All the Boys I’ve Loved Before), pero en esta ocasión la protagonista es Kitty Song Covey (Anna Cathcart), adolescente que en las cintas de romance juvenil de Netflix fue la encargada de que su hermana Lara Jean se anime a declarar sus sentimientos.

La producción trata sobre la joven que ha decidido mudarse a Corea del Sur para estudiar en el colegio donde está su novio y que también estuvo su madre de adolescente. El plan nació luego de encontrar cosas de su mamá y descubrir más sobre su vida en su juventud.

A continuación, te compartimos el tráiler de la serie, el reparto, fecha de estreno y también otros datos sobre “Besos, Kitty” que probablemente deseas conocer.





¿Cuándo se estrena “Besos, Kitty”?

La primera temporada del spin-off llega a Netflix el 18 de mayo del 2023 y va a tener diez episodios que estarán disponibles desde el lanzamiento.





¿En qué streaming estará “Besos, Kitty”?

La serie sobre la hermana de Lara Jean estará disponible en Netflix, plataforma que ofrece tres planes: básico a S/ 24,90 (reproduce contenido mediante teléfonos, tablets, computadoras y televisores, pero solamente en uno al mismo tiempo), estándar a S/ 34,90 (puedes conectarte hasta en dos dispositivos a la vez) y premium a S/ 44,90 (permite reproducir hasta en cuatro dispositivos en simultáneo)

Cabe destacar que si deseas compartir tu cuenta con alguien que no vive contigo, debes pagar 7.90 y crearle un perfil bajo la modalidad de miembro extra. Este pago extra lo asume el dueño de la cuenta.





¿Cuántos capítulos va a tener “Besos, Kitty”?

La producción va a tener diez episodios de media de duración aproximadamente. Hasta el momento no se ha confirmado el lanzamiento de una segunda temporada.





¿Cuál es el argumento de “Besos, Kitty”?

Luego de que la hermana de Lara Jean descubra que su mamá estudió en el mismo internado que su novio decide aplicar a una beca para poder mudarse a Corea del Sur y de esa forma estar más cerca de él.





Reparto de “Besos, Kitty”





Anna Cathcart (Kitty Song Covey)

Minyeong Choi (papel de Dae)

Gia Kim (Yuri)

Sang Heon Lee (Min Ho)

Anthony Keyvan (Q)

Peter Thurnwald (Alex)

Yunjin Kim (Jina)

Sarayu Blue (Trina)

John Corbett (Dan Covey)

Michael K. Lee (profesor Lee)

Jocelyn Shelfo (Madison)

Regan Aliyah (Juliana)





Tráiler de “Besos, Kitty”









¿Qué producciones debes ver antes del estreno de “Besos, Kitty”?

Para entender mejor al personaje de Kitty se recomienda ver la trilogía de “A todos los chicos de los que me enamoré” que se encuentra en Netflix. Aunque, es importante resaltar que en esas películas la joven solamente es la hermana menor de la protagonista.

A todos los chicos de los que me enamoré

A todos los chicos P.D. Todavía te quiero

A todos los chicos para siempre





TE PUEDE INTERESAR