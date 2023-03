En enero del 2022, los personajes de Winnie the Pooh, serie de libros escritos por Alan Alexander Milne se volvieron de dominio público. Es decir, desde ese momento The Walt Disney Company ya no tenía de forma exclusiva los derechos cinematográficos de los personajes y la historia.

Por ello, Rhys Frake-Waterfield decidió escribir y dirigir una película independiente del género slasher protagonizada por los personajes de los libros. Es así como en esta cinta, Winnie the Pooh y Piglet se convierten en asesinos.

La película se llama “Winnie the Pooh: Miel y Sangre” (Winnie the Pooh: Blood and Honey) y se estrena este 2023 en los cines alrededor del mundo. En algunos países ya está disponible, pero en Perú todavía.





¿Cuándo se estrena “Winnie the Pooh: Miel y Sangre” en Perú?

La película que presenta a Winnie the Pooh y Piglet como dos personajes con muchas ganas de venganza llega a los cines peruanos el 2 de marzo del 2023.





¿Cuándo se estrena “Winnie the Pooh: Miel y Sangre” en cines de Estados Unidos?

Desde el 15 de febrero del 2023, “Winnie the Pooh: Miel y Sangre” ya se encuentra disponible en los cines de Estados Unidos.





¿Cuándo dura “Winnie the Pooh: Miel y Sangre”?

La cinta de terror y que promete muchas escenas llenas de sangre tiene una duración de 84 minutos. La película es protagonizada por Winnie the Pooh y Piglet, pero con un comportamiento violento.





¿Cuál es el argumento de “Winnie the Pooh: Miel y Sangre”?

El largometraje trata sobre como Winnie the Pooh y Piglet ya no son amigos de Christopher Robin porque el recordado niño ha crecido y ha dejado de visitarlos, esto ha ocasionado que ambos tampoco puedan alimentarse y se conviertan en dos seres salvajes y hambrientos con ganas de atacar a todo aquel que visite el lugar.

Ahora, Christopher ha regresado al bosque junto a su nueva esposa para presentarle a sus queridos amigos. Aunque, él no sabe que en el lugar solamente viven Pooh y Piglet porque se comieron a Ígor y a los otros seres para poder combatir el hambre que sentían.

Así que en lugar de recibir abrazos, Robin va a tener que enfrentarse a sus queridos amigos si desea sobrevivir. Y es que ambos solamente desean vengarse por haber sido abandonados y también están dispuestos a atacar a otros como un grupo de chicas que han llegado al lugar sin saber lo que se oculta.





Reparto de “Winnie the Pooh: Miel y Sangre”





Amber Doig-Thorne (Alice)

Maria Taylor (María)

Danielle Ronald (Zoe)

Natasha Tosini (Lara)

May Kelly (Tina)

Paula Coiz (Mary)

Natasha Rose Mills (Jess)

Craig David Dowsett (Winnie the Pooh)

Chris Cordell (Piglet)

Nikolai Leon (Christopher Robin)





Tráiler de “Winnie the Pooh: Miel y Sangre”









