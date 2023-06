“Indiana Jones y El Dial del Destino” (Indiana Jones and the Dial of Destiny) es una de las películas más esperadas del 2023, ya que el estreno de la cinta en cines significa el adiós de Harrison Ford a una saga que se ha convertido en la favorita de muchas generaciones. El largometraje es dirigido James Mangold y producido por Steven Spielberg, George Lucas, Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Simon Emanuel.

La quinta película de la saga del famoso arqueólogo que también cuenta con las actuaciones de Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen está ambientada en los años 60. El largometraje trata sobre cómo después de muchos años, un viejo enemigo regresa para quitarle a Jones un objeto que él obtuvo hace muchos años atrás y que podría brindar al mundo grandes descubrimiento.

¿Estás esperando con muchas ansias el estreno de “Indiana Jones y El Dial del Destino”? A continuación, te contamos la fecha de estreno,

¿Cuánto dura “Indiana Jones y el Dial del Destino”?

El largometraje que también es conocido como “Indiana Jones y El Dial del Destino” tendrá una duración de 100 minutos.

¿Cuándo se estrena “Indiana Jones y el Dial del Destino” en los cines de Perú?

La cinta que tiene en su elenco nuevamente a Harrison Ford llega a los cines de Perú y otros países el jueves 29 de junio.

¿Cuándo se estrena “Indiana Jones y el Dial del Destino” en cines de Estados Unidos?

La película estará disponible en Estados Unidos el 30 de junio. Es decir, un día después de Perú y otros lugares del mundo.

¿Cuál es el argumento de “Indiana Jones y el Dial del Destino”?

Indiana Jones 5, película que también significa el adiós Harrison Ford a la saga trata sobre cómo el arqueólogo debe enfrentarse a Voller, es un ex funcionario nazi que ahora trabaja para la NASA en el programa de alunizaje del Apolo.

Reparto de “Indiana Jones y el Dial del Destino”

Harrison Ford (Indiana Jones)

Phoebe Waller-Bridge (Helena)

Mads Mikkelsen (Voller)

Antonio Banderas (Renaldo)

John Rhys-Davies (Sallah Faisel el-Kahir)

Boyd Holbrook (Klaber)

Toby Jones (Basil)

Thomas Kretschmann (coronel Weber)

Sam Sharma (Bidder)

Shaunette Renée Wilson (Mason, un agente del gobierno)

Tráiler de “Indiana Jones y el Dial del Destino”

¿En qué plataformas se encuentran las películas de “Indiana Jones” y en qué orden debes verlas?

“Indiana Jones y El Dial del Destino” es la quinta cinta de la saga de “Indiana Jones” y las otra cuatro películas se encuentran disponibles en algunos streaming. A continuación, te contamos el orden para verlas y la plataforma donde se encuentra el largometraje.,

Indiana Jones y el templo de la perdición se encuentra disponible en Disney Plus, Apple Tv+ y Google Play.

Indiana Jones y los cazadores del arca perdida está en Disney Plus, Claro Video, Apple Tv+ y Google Play.

Indiana Jones y la última cruzada puedes verla en Disney Plus, Apple Tv+ y Google Play.

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal está en Disney Plus, Apple Tv+ y Google Play.