La adaptación cinematográfica de “Culpa mía” que se estrenó a inicios de junio en Prime Video causó mucha sensación entre los fanáticos de la saga y los usuarios del streaming. La película cuenta la historia de amor entre dos adolescentes que se llaman Noah y Nick (Nicole Wallace y Gabriel Guevara).

La cinta pertenece a la trilogía “Culpables” de Mercedes Ron, la cual también incluye a los libros “Culpa Tuya” y “Culpa Nuestra”. Debido a que el largometraje se volvió muy popular en la plataforma, los seguidores de la saga esperaban con muchas ansias que se anuncie la adaptación de la siguientes publicaciones. Felizmente, la espera acabó.

¿De qué tratará “Culpa tuya” y “Culpa nuestra”?

El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, pero los padres de ambos que curiosamente están casados desean separarlos porque consideran que la relación no es correcta. Aunque, para los adolescentes ese no será su único obstáculo porque la aparición de una exnovia que busca venganza y de la madre Nick con intenciones poco claras, removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister.

¿Quiénes estarán encargados de la relación de “Culpa tuya” y “Culpa nuestra”?

“Culpa tuya” y “Culpa nuestra” estarán dirigidas por Domingo González, que también repite como guionista junto a Sofía Cuenca, y serán producidas por Pokeepsie Films (Banijay Iberia) (Veneciafrenia, 30 monedas, El bar) con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores.

¿En qué plataforma de streaming está disponible “Culpa mía”?

La película estará en el catálogo de Prime Video, plataforma que tiene un plan de S/16.99 mensuales y puedes utilizarla en un Smart TV, Play Station 4, Tablet, laptop o smartphone. También puedes ver las películas y series que brinda el streaming desde www.primevideo.com.

¿Cuál es el argumento de “Culpa mía”?

La cinta trata sobre Noah, una joven que debe mudarse de país porque su mamá se ha casado con un hombre que conoció en un crucero, así que tendrá que dejar a sus amigos y novio. Es así como ahora, la joven vivirá en la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaela.

La idea del cambio no le agrada a la joven, pero la acepta. En su nuevo hogar conoce a Nick, el hijo del esposo de su mamá y su ‘hermanastro’ sin imaginarse que tendrían una mala relación que con el tiempo cambiaría.

Tráiler de “Culpa mía”

¿De qué trata la trilogía “Culpables”?

La historia fue escrita por Mercedes Ron y todo empezó con el primer libro, ya que la publicación logró llegar a librerías gracias a que la autora participó en The Wattys 2016 y al siguiente año consiguió que “Culpa mía” sea publicada. A finales del 2017 publicó “Culpa tuya” y en el 2018 “Culpa Nuestra”, último libro de la trilogía.